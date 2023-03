Polizeieinsatz bei Yvonne Woelke nach Schock-Aussage: "Gegen Baum fahren"

Es gibt weiter Trubel um Schauspielerin Yvonne Woelke (41): Am vergangenen Freitag soll es bei der Blondine zu einem Polizeieinsatz gekommen sein. © Fotomontage: Instagram/yvonnewoelke

Wie die "Bild" schreibt, soll es am vergangenen Freitag einen Polizeieinsatz bei der 41-Jährigen gegeben haben, der auch etwas mit dem angeblichen Fremdgeh-Drama zu tun gehabt haben soll.

Zur Erinnerung: Katzenberger-Mama Iris Klein (55) wirft der Blondine seit dem Dschungelcamp Anfang des Jahres vor, eine Affäre mit ihrem Ehemann gehabt zu haben. Daraus entwickelte sich eine regelrechte Schlammschlacht, die auch zur Trennung des Ehepaares Klein führte.

Abgesehen davon wird Yvonne seit dem Aufkommen der Gerüchte immer wieder aufs Übelste angefeindet und beleidigt - ein Umstand, der offensichtlich nicht spurlos an der gebürtigen Berlinerin vorbeigeht.

Erst an dem besagten Freitag schockierte die ehemalige "Verbotene Liebe"-Darstellerin ihre Fans bei Instagram, schrieb in ihrer Story: "Würde gern ein Auto haben, was 300 fährt und einfach gegen einen Baum fahren!"

Eine Aussage, die nicht nur ihre Follower, sondern auch einige enge Freunde alarmierte. Eine davon erklärte gegenüber der "Bild": "Wir haben uns große Sorgen gemacht" - so große Sorgen, dass sie die Polizei alarmierten!