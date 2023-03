Yvonne Woelke gegen Rivalin Iris Klein: "Rache ist sehr schmutzig"

Die Mama von Daniela Katzenberger (36) und ihr Noch-Ehemann Peter gehen seither getrennte Wege. Doch es kehrt einfach keine Ruhe ein. Immer wieder feinden sich die beiden Frauen an. Auch gegen ihren Ex hatte Iris neulich harte Worte gefunden und ihm vorgeworfen, sie wie Dreck zu behandeln und seine Affäre nicht zugeben zu wollen.

Yvonne Woelke (41) findet das Vorhaben von Iris "ekelhaft". © Instagram/Screenshot/yvonnewoelke (Bildmontage)

Aus einem in der Story veröffentlichten Screenshot geht hervor, dass Iris wohl versucht haben soll, durch eine Freundin "etwas Schlüpfriges über Yvonne Woelke herauszufinden", um es dann medial ausschlachten zu können.

Bei der "Spionin" soll es sich um die Schauspielerin Nina Kristin (40) handeln. Ein solches Verhalten geht für die 41-Jährige gar nicht. Sie findet das Ganze "ekelhaft" und die Rache "einfach nur sehr schmutzig!"

Iris hatte sich bis zuletzt noch Hoffnung auf ein Liebes-Comeback mit Peter gemacht, wie sie in ihrer Instagram-Story verriet. Grund dafür war eine lange Nachricht von ihrem Ex, die sie auf Social Media veröffentlichte. In dieser Nachricht nennt Peter seine Ex "Schatz" und bittet um etwas Zeit, da er die Liebe zu Iris nicht einfach abstellen könne.

Doch anscheinend soll Peter am nächsten Tag einen Rückzieher gemacht haben und gegenüber Iris geäußert haben: "Ne, ich liebe doch nur sie (Yvonne). Es reicht nicht (für uns)".