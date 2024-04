Versöhnen sich Yvonne Woelke und Iris Klein? "Hoffe, dass sie das ernst meint"

Iris Klein (56) und Yvonne Woelke (42) scheinen ihr Kriegsbeil begraben zu wollen. © Screenshot/Instagram/iris_klein_mama_, yvonnewoelke (Bildmontage)

Bereits seit mehr als einem Jahr hatten die beiden Influencerinnen nicht Gutes mehr über die jeweils andere zu sagen. Der Grund: Yvonne soll der Katzenberger-Mama während der Dreharbeiten zum RTL-Dschungelcamp Ehemann Peter (57) ausgespannt haben.

Während Peter und Iris ihre Ehe inzwischen für beendet erklärten, ist der Beziehungsstatus bei Yvonne weiterhin schleierhaft. Doch sie betonte immer wieder, weiterhin gut mit Peter befreundet zu sein.

In dieser Woche meldete sich Yvonne allerdings mit ungewöhnlich ernsten Worten bei ihren Followern. Sie habe in der letzten Zeit vermehrt Hassnachrichten bekommen, sagte sie in einem Video. "Ich bin wirklich stark und ich halte auch einiges aus, aber irgendwann ist auch mal Schluss", so die 42-Jährige.

Zuspruch bekam sie dabei unter anderem von Peter: "Da ist ein Punkt erreicht, wo es nicht mehr tolerierbar ist", erklärte er in einem Kommentar unter Yvonnes Post, aber auch in seiner Instagram-Story.

Und auch Iris Klein meldete sich zu dem Thema und lobte zunächst das Engagement ihres Noch-Ehemanns ...