Yvonne Woelke wütet nach Statement von Iris Klein: "Es gab nie einen Betrug!"

Die Katzenberger-Mama Iris Klein (56) scheint wieder glücklich vergeben zu sein. © Screenshot/Instagram/iris_klein_mama_ (Bildmontage)

Doch das scheint nun alles wieder vom Tisch zu sein. Denn so ganz unkommentiert kann Yvonne die Sticheleien von Iris und ihrem neuen Freund Stefan dann wohl doch nicht stehen lassen.

"Ich werde mich nicht äußern, auch wenn es nachgefragt wird", hatte Yvonne eigentlich noch am späten Donnerstagabend in ihrer Instagram-Story verlauten lassen und lediglich betont: "Es sollte klar sein, dass ich an Peters Seite stehe und er meine Unterstützung zu hundert Prozent hat."



Doch nachdem sich Iris in einem Interview am Freitag noch einmal in zu Wort gemeldet hatte, ging das Drama von vorne los. Iris erklärte nämlich einmal mehr, dass Peter sie mit Yvonne betrogen habe. Nur deshalb sei es zu der letztendlichen Trennung gekommen.

Ihr neuer Freund Stefan, den sie der Öffentlichkeit erst vor einigen Tagen vorgestellt hatte, sei aber natürlich auch froh darüber. Schließlich wäre sie sonst womöglich noch immer mit Peter zusammen.