Yvonne Woelke ist im Bikini zu sexy: "Ich erfülle den Wunsch meiner Hater!"

Hamburg/Berlin - Obwohl das sommerliche Wetter im Norden aktuell zu wünschen übrig lässt, hat Yvonne Woelke (41) den gestrigen Sonntag für ein Sonnenbad genutzt. Im Bikini ließ es sich die Schauspielerin auf einer Liege in ihrem Garten gutgehen, bis die ersten Hate-Kommentare eintrudelten …

Erst im Bikini, danach in Winterjacke und Skihose: Yvonne Woelke (41) sonnte sich zum Ärger vieler Leute zu "sexy" in ihrem Garten. © Screenshot/Instagram/yvonnewoelke

"Ihr habt es geschafft, so weit ist es schon gekommen. Wenn man sich im Bikini sonnt, ist das zu sexy", schrieb Yvonne Woelke am Sonntag in ihrer Instagram-Story.

Zuvor hatte sich die ehemalige "Miss Germany" sonnend im blauen Bikini in ihrer Story gezeigt, wohl zu viel für einige Zuschauer.

Kurzerhand tauschte die Schauspielerin ihre freizügige Bademode gegen ihre wärmsten - und vor allem am meisten bedeckenden - Kleidungsstücke: "Ich dachte mir, ich erfülle den Wunsch meiner Hater und sonne mich mal in meiner Winterjacke!"

Zusätzlich zog sich die 41-Jährige noch eine Skihose an und fragte: "Ist noch irgendwo Haut zu sehen?"

Lange hielt es Yvonne aber nicht in ihrem neuen Outfit aus und zog sich dann doch wieder - natürlich - vor der Handykamera ihre warmen Sachen aus. Wenn das nicht wieder die Gemüter zum Kochen gebracht hat ...

Zumindest die Meinungen zu Yvonnes Aktion gehen in den Kommentaren weit auseinander: Für die einen ist es pure Provokation, für die anderen eine tolle Art von Humor.

"Selbst im Skianzug bist du zu sexy. Ich feiere deinen Humor!", schreibt beispielsweise eine Userin auf Instagram. Andere meinen jedoch: "Das ist so eine dämliche Aktion und überhaupt nicht lustig!" oder "Ohne Iris würde kein Hahn nach dir krähen!"