Yvonne Woelke lästert zum Weltfrauentag: "Als wenn Frauen nichts anderes zu tun haben"

Hamburg - Am Freitag waren die Instagram -Storys der Stars voll mit Glückwünschen zum Weltfrauentag. Auch Yvonne Woelke ( 42, "Verbotene Liebe" ) schloss sich an - allerdings mit einem kuriosen Nachtrag.

Die Schauspielerin Yvonne Woelke (42) meldete sich am Weltfrauentag zu Wort. © Screenshot/Instagram/yvonnewoelke (Bildmontage)

"Ich muss ja was loswerden: Ich glaube, 99,9 Prozent der Frauen gucken auf meine Brüste!", ist sich die Schauspielerin sicher. Sie fühle sich da manchmal geradezu "sexuell belästigt". Besonders skurril seien aber die Nachrichten in den sozialen Netzwerken, die sie häufig auch noch erhalte.

"Als wenn die Frauen nichts anderes zu tun haben: Die messen wirklich den Abstand zwischen meinen Brüsten nach", erläuterte die Influencerin ihrer Community weiter. Ihrer Meinung nach würde ein Mann niemals auf so eine Idee kommen.

In den Kommentaren ihrer weiblichen Community werde dagegen alles immer ganz genau inspiziert: "Du hast Hängebrüste", würde sie zum Beispiel manchmal lesen, "... und dann denke ich mir: Was ist mit Euch los? Meine Brüste können gar nicht hängen!", so die 42-Jährige. Über manche Frauen könnte sie daher einfach nur den Kopf schütteln.

Abschließend hatte sie dann aber auch noch ein paar versöhnliche Worte an ihre weiblichen Fans: "Happy Women's Day. Lasst es Euch gutgehen. Und vielleicht sollten wir Frauen doch mal ein bisschen zusammenhalten. Das ist alles viel leichter!"

Ob sie dabei auch ihre öffentlichen Streitereien mit anderen Promi-Damen im Hinterkopf hat?