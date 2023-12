Yvonne Woelke: Deshalb wurde es nach "Promi Big Brother" plötzlich so still um sie

Als diese dann neben ihrem Noch-Ehemann Peter Klein (56) bei " Promi Big Brother " zu sehen war, sei alles noch einmal endgültig hochgekocht, so Yvonne.

"Wenn du fast ein Jahr immer wieder beleidigt und öffentlich angegriffen wirst, ist das schlimm", sagte sie dazu der Zeitung. Und weiter: "Das geht an niemandem spurlos vorbei." Doch am allerschlimmsten seien für sie die verbalen Attacken von Katzenberger -Mama Iris Klein gewesen.

Dabei erklärte Yvonne auch den Grund dafür, weshalb sie sich zuletzt aus der Öffentlichkeit zurückgezogen habe. Sie habe sich beim Wellness in einem Hotel ganz auf sich selbst konzentriert und dabei versucht, die Höhen und Tiefen der vergangenen Monate zu verarbeiten.

In einem Interview mit der Bild -Zeitung ließ Yvonne das Jahr noch einmal Revue geschehen.

Keineswegs! Yvonne Woelke betonte in dem Interview weiter, dass sie sich für das kommende Jahr vorgenommen habe, ihren Weg alleine zu gehen und dabei noch einmal umso mehr für sich selbst einzustehen. "Mit Yvonne Woelke müsst ihr immer rechnen! Es geht gerade erst los", so die 42-Jährige. Ob sie damit wohl auch neue TV-Projekte meint?

Nach ihrem Auftritt als Dschungelcamp-Begleiterin und den anschließenden Gerüchten um ihre Affäre mit Peter Klein Anfang des Jahres war Yvonne in diesem Jahr bereits bei "Wettkampf in 4 Wänden" und "Das große Promi-Büßen" zu sehen. Bei "Promi Big Brother" trat sie außerdem in der dazugehörigen "Late Night Show" auf.

Wir sind gespannt, welche Shows im kommenden Jahr noch folgen werden - und ob sich die Teilnahme dann mal nicht um Yvonnes Dreiecks-Konstellation mit Peter und Iris Klein dreht.