Yvonne Woelke macht jetzt Schlager: "Der ganze Fame geht mir am Ar*** vorbei!"

Hamburg/Berlin - Nach ihrem gemeinsamen Song mit Peter Klein (57) hat Yvonne Woelke (42) am Freitag mit "Diese Nacht mit Dir" nachgelegt. Etwas zurückhaltend wagt die ehemalige "Verbotene Liebe"-Schauspielerin jetzt die ersten Schritte in die Schlagerwelt.

Zuletzt hatte Yvonne Woelke (42) zusammen mit Pete Klein (57) einen Song veröffentlicht. © Screenshot/Instagram/yvonnewoelke

Und das ganz ohne große Promo. Lediglich eine Story und ein gemeinsames Video mit ihrer Freundin Charlotte Haak informieren ihre Follower auf Instagram darüber, dass "Diese Nacht mit Dir" veröffentlicht wurde.

"Mit dem besten Team der Welt haben wir uns in die Schlagerwelt begeben und man kann sich wehren wie man will, der Song ist ein Ohrwurm und ich liebe alles daran", gratulierte Haak Yvonne zum Release.



Die 42-Jährige selbst sagte bis jetzt nicht viel über ihr neues Projekt, zeigte sich aber zu ihrem eigenen Song singend im Auto.

Dafür geben die Liedzeilen wieder Anlass für Spekulationen und liefern der Schlager-Newcomerin vielleicht ganz allein die nötige Promo.

Sie singt: "Ich bin eine starke Frau und was ich will, weiß ich genau, dreimal darfst du raten, das bist du. Ich scheiße auf den Jetset, brauche kein Hawaii. Und der ganze Fame geht mir am Ar*** vorbei. [...] Alles, was ich will, ist eine Nacht mit dir."