Yvonne Woelke spricht Klartext: Was läuft wirklich mit Peter Klein?

Hamburg/Berlin - Sind sie, oder sind sie nicht? Die Beziehung zwischen Peter Klein (56) und Yvonne Woelke (41) sorgt seit Monaten für ordentlich Diskussionen. Jetzt sprach Yvonne in einem Interview Klartext.

Denn Yvonne deutete auch an, dass es zu den Dreharbeiten einer bereits abgedrehten RTL-Show möglicherweise zu Zoff zwischen ihr und Peter gekommen sein könnte.

"Peter und ich haben keine Beziehung", betonte Yvonne in dem Interview.

Um ihre Beziehung gibt es immer wieder Spekulationen: Yvonne Woelke (41) und Peter Klein (56). © RTL

Bei Instagram rührte die 41-Jährige dafür erneut die Werbetrommel: "Es ist bald so weit! Bald kommt die erste Folge von 'Wettkampf in 4 Wänden'!", erklärte sie ihren Followern während eines Essens-Dates mit Nackt-Model Micaela Schäfer (39) in Berlin. Und weiter: "Ich bin echt gespannt ob's knallt: Werden wir sehen!"

Gezeigt werden die sechs Folgen ab dem 25. Juli, immer dienstags (20.15 Uhr) bei RTL, oder schon vorab im Stream bei RTL+.

Unterstützt von Expertin und Fernsehmoderatorin Eva Brenner (47) treten die Kandidaten dabei in Paaren gegeneinander an, um einen Rohbau in eine schöne Wohnung zu verwandeln.

Es winkt ein Preisgeld von 50.000 Euro. Ob Yvonne und Peter sich dabei als gutes Team beweisen können, wird sich also bald zeigen.