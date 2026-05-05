Yvonne Woelke spricht über die Trennungsgründe mit Peter Klein
Berlin/Mallorca - Alles aus bei Peter Klein (59) und Yvonne Woelke (47). Und für die Schauspielerin ist auch klar: Es wird kein Zurück geben.
"Das sehe ich im Moment nicht. Denn Fakten bleiben Fakten", erklärte sie RTL in einem Interview. Und mit den Fakten meint sie die Gründe für die Trennung. Zum einen sei da die Entfernung zwischen ihrer Heimat Berlin und seinem Wohnort Mallorca. "Und über den Rest möchte ich aktuell nicht sprechen." Klingt nach mehreren Gründen, warum diese Liebe, die in Australien abseits des Dschungelcamps begonnen haben soll, zerbrach.
Nach dem Bekanntwerden der Trennung der beiden, dauerte es natürlich auch nicht lange, bis sich Peters Ex-Frau Iris Klein (58), die jetzt wieder Katzenberger heißt, zu Wort meldete. Die 58-Jährige warf ihrem Ex damals vor, sie mit Yvonne betrogen zu haben. Es folgte eine jahrelange öffentliche Schlammschlacht, inklusive Beleidigungen und Vorwürfen.
Zu ihrer Erzfeindin hat Yvonne eine klare Meinung. "Wenn sie dadurch zum Höhepunkt kommt – bitte schön!", spielte sie auf ein Posting von Iris zur Trennung an.
Peter Klein kämpft mit der Trennung
Gibt es nun ein Liebescomeback bei Peter und Iris? Immerhin waren die beiden 18 Jahre verheiratet. "Das solltet ihr Peter fragen! Ich halte mich raus. Sollte er es tun, hat er mich die letzten Jahre verarscht", kommentiert die 47-Jährige.
Der Mallorca-Auswanderer kämpft dagegen mit der Trennung. "Ich muss aktuell mit der Situation erst mal klarkommen. Ich mache mir sehr viele Gedanken und versuche, diese für mich zu ordnen", berichtete er RTL. Doch auch für ihn scheint ein Liebescomeback mit Yvonne aussichtslos.
Auch weil es ein klärendes Gespräch offenbar nie gab, seiner Ansicht nach. "Wir hatten leider nur sehr wenig Zeit, miteinander zu reden. Und das, was besprochen wurde, ließ mehr Fragen offen, als es beantwortet hat."
Titelfoto: Joyn/Svenja Blobel