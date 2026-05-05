Yvonne Woelke spricht über die Trennungsgründe mit Peter Klein

Berlin/Mallorca - Alles aus bei Peter Klein (59) und Yvonne Woelke (47). Und für die Schauspielerin ist auch klar: Es wird kein Zurück geben.

Hier war die Welt noch in Ordnung. Bei der Premiere von "Die Abrechnung" im November 2025 erschienen Peter Klein (59) und Yvonne Woelke (47) noch als Paar. © Joyn/Svenja Blobel

"Das sehe ich im Moment nicht. Denn Fakten bleiben Fakten", erklärte sie RTL in einem Interview. Und mit den Fakten meint sie die Gründe für die Trennung. Zum einen sei da die Entfernung zwischen ihrer Heimat Berlin und seinem Wohnort Mallorca. "Und über den Rest möchte ich aktuell nicht sprechen." Klingt nach mehreren Gründen, warum diese Liebe, die in Australien abseits des Dschungelcamps begonnen haben soll, zerbrach.

Nach dem Bekanntwerden der Trennung der beiden, dauerte es natürlich auch nicht lange, bis sich Peters Ex-Frau Iris Klein (58), die jetzt wieder Katzenberger heißt, zu Wort meldete. Die 58-Jährige warf ihrem Ex damals vor, sie mit Yvonne betrogen zu haben. Es folgte eine jahrelange öffentliche Schlammschlacht, inklusive Beleidigungen und Vorwürfen.

Zu ihrer Erzfeindin hat Yvonne eine klare Meinung. "Wenn sie dadurch zum Höhepunkt kommt – bitte schön!", spielte sie auf ein Posting von Iris zur Trennung an.