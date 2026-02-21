Rückzug aus sozialen Medien: Yvonne Woelke hat genug von "kleinen Würstchen"

Hamburg/Berlin - In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram zeigte sich Schauspielerin und Reality-TV-Bekanntheit Yvonne Woelke (47) sichtlich genervt von den sozialen Medien. Auf die Frage, ob sie derzeit einfach "weniger Lust auf Insta" habe, reagierte sie klar: "Ich habe sehr viel zu tun, und ich brauchte mal eine kleine Pause – von dummen Hatern!"

Yvonne Woelke (47) und Peter Klein (58) sind seit November 2024 offiziell ein Paar. Vorher zeigten sie sich schon gemeinsam beim Schlagermove 2024 in Hamburg. © Georg Wendt/dpa

Woelke schimpfte über die zunehmende Respektlosigkeit in den sozialen Medien und bezeichnete ihre Kritiker als "kleine Würstchen", die nur darauf aus seien, ihr Leben und Tun schlechtzureden.

Ein Hintergrund des "Hates" ist unter anderem der Dauer-Zoff mit Iris Klein (58). Das Drama begann am Rande des Dschungelcamps 2023, als die Mutter von Daniela Katzenberger (39) ihrem damaligen Ehemann Peter Klein (58) vorwarf, sie in Australien mit Woelke betrogen zu haben.

Diese war damals als Begleiterin von Djamila Rowe (58) auch vor Ort. Nachdem jahrelang über eine Affäre spekuliert worden war, machten Woelke und Peter Klein ihre Liebe im November 2024 schließlich öffentlich.

Auch in der Fragerunde am Freitag holte sie der alte Beziehungsskandal direkt wieder ein. Ein Follower fragte: "Warum gibst du nicht zu, dass du was mit Peter hattest in Australien?" Woelkes Antwort: "Oh Leute, die Story ist doch langsam ausgekaut." Die Gerüchte seien erfunden worden.

"Für Follower und Kooperationspartner tun einige Personen viel", so die 47-Jährige, die sich den Seitenhieb in Richtung ihrer Kontrahentin Iris Klein aber auch nicht nehmen ließ. Schließlich sucht sie die Fragen aus, die beantwortet werden sollen.