"Dschungelcamp"-Ersatz: Yvonne Woelke folgt ihrem Peter nach Australien

Hamburg - Drama vorprogrammiert: Erst vor Kurzem kamen die Gerüchte auf, dass Peter Klein (58) als Ersatzkandidat für das "Dschungelcamp" eingeplant ist. Doch Yvonne Woelke (46) hat für diesen Fall ihren eigenen Plan.

Peter Klein (58) soll Ersatzkandidat im Dschungelcamp sein, Yvonne Woelke (46) möchte ihn nach Australien begleiten. © Screenshot/Instagram/yvonnewoelke

Vor wenigen Tagen will "BILD" erfahren haben, dass Peter Klein als Ersatzkandidat nach Australien fliegt. Seine Partnerin Yvonne Woelke sei davon allerdings nicht begeistert.

Laut "BILD"-Informationen plane die 46-Jährige, ihrem Freund hinterherzufliegen, sollte er wirklich im "Dschungel" eingesetzt werden.

Als Nachrücker würde Peter dann zum Einsatz kommen, wenn einer der Hauptkandidaten ausfalle. Während Hauptkandidaten eine Begleitperson mit nach Australien nehmen dürfen, gelte diese Regel allerdings nicht für Ersatzkandidaten.

"BILD" habe aus dem engsten Umkreis der Schauspielerin erfahren, dass sie für den Fall einen Trip aus eigener Tasche planen würde.