"Dschungelcamp"-Ersatz: Yvonne Woelke folgt ihrem Peter nach Australien
Hamburg - Drama vorprogrammiert: Erst vor Kurzem kamen die Gerüchte auf, dass Peter Klein (58) als Ersatzkandidat für das "Dschungelcamp" eingeplant ist. Doch Yvonne Woelke (46) hat für diesen Fall ihren eigenen Plan.
Vor wenigen Tagen will "BILD" erfahren haben, dass Peter Klein als Ersatzkandidat nach Australien fliegt. Seine Partnerin Yvonne Woelke sei davon allerdings nicht begeistert.
Laut "BILD"-Informationen plane die 46-Jährige, ihrem Freund hinterherzufliegen, sollte er wirklich im "Dschungel" eingesetzt werden.
Als Nachrücker würde Peter dann zum Einsatz kommen, wenn einer der Hauptkandidaten ausfalle. Während Hauptkandidaten eine Begleitperson mit nach Australien nehmen dürfen, gelte diese Regel allerdings nicht für Ersatzkandidaten.
"BILD" habe aus dem engsten Umkreis der Schauspielerin erfahren, dass sie für den Fall einen Trip aus eigener Tasche planen würde.
Nicht der erste gemeinsame Aufenthalt in Australien
Für die beiden wäre das nicht der erste gemeinsame Aufenthalt in Australien. Vor drei Jahren soll es dort zu einer Affäre zwischen Peter und Yvonne, mit der er offiziell seit 2024 zusammen ist, gekommen sein.
Zumindest wirft das Peters damalige Frau Iris Katzenberger (58) den beiden vor. Peter und Yvonne bis heute, dass es dort zwischen ihnen gefunkt habe, aber es keine Affäre gab.
Gegenüber "BILD" habe eine enge Freundin von Yvonne verraten, sollte Peter als Kandidat in das "Dschungelcamp" einziehen, dürfe er Yvonne nachholen. Wenn das nicht der Fall wäre, würde die 46-Jährige die rund 1600 Euro für den Flug selbst bezahlen. Die Freundin beteuerte außerdem, dass die Schauspielerin unbedingt bei Peter sein und bei ihm im Hotel wohnen wolle.
Es soll schon lange ein Traum der beiden gewesen sein, eines Tages gemeinsam nach Australien zurückzukommen, so die Aussage der Freundin von Yvonne.
