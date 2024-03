Yvonne Woelke ist verzweifelt und verspricht Finderlohn: bitte gebt es mir zurück

Yvonne Woelke (42) bittet ihre Follower verzweifelt um Hilfe. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/yvonnewoelke

Dass das Kennzeichen vorn am Auto fehle, sei ihr erst am Morgen aufgefallen, erklärte die Schauspielerin am späten Donnerstagabend auf Instagram.

Verloren hatte sie es vermutlich beim Wenden, als sie an einen Bürgersteig "rangekommen" sei. Sie habe es knacken hören, sich aber nichts weiter dabei gedacht.

"Das ist eine Katastrophe", so die Wahl-Berlinerin. "Eigentlich ist es gar nicht mein Kennzeichen, das ist nämlich von meinem Papa das Kennzeichen, weil ich ja das Auto geerbt habe."

Deshalb sei ihr Autokennzeichen so wichtig, führte sie in ihrer Story weiter aus. "Das ist so ein emotionaler Wert, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen."

Grund genug einen öffentlichen Aufruf zu starten. "Wer dieses Kennzeichen gefunden hat, B-WT-***, bitte ich, gebt es mir bitte zurück", so die verzweifelte Woelke. "Ihr bekommt auch was, ihr bekommt eine Belohnung. Aber bitte gebt mir dieses Kennzeichen zurück."

In welcher Höhe diese ausfallen könnte, erwähnte sie nicht.

Yvonne Woelke ärgerte sich sehr über sich selbst. Dass sie nicht ausgestiegen ist und nachgeschaut habe ... Sie sei alle Wege abgefahren, so die 42-Jährige weiter. "Aber leider war es nicht mehr da."