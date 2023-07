Yvonne Woelke wettert gegen Iris Klein: "Einfach peinlich!"

Iris Klein (56, l.) und Yvonne Woelke (41) werden wohl keine Freundinnen mehr. © Screenshot/Instagram/iris_klein_mama, yvonnewoelke (Bildmontage)

Nach ihrer medienwirksamen Trennung im Frühjahr scheint Iris Klein (56) inzwischen wieder einen neuen Mann an ihrer Seite zu haben. Zwar tauchten bereits erste Fotos der beiden auf, doch Iris machte in der Öffentlichkeit bislang noch ein großes Geheimnis um die wahre Identität ihres "Mr. T.". Demnach wolle ihr neuer Freund lieber im Verborgenen bleiben, er habe auch kein Instagram, betonte Iris dazu.

Doch Yvonne Woelke scheint das alles etwas anders zu sehen: "Sie schwärmt von einem Mann, den es gar nicht gibt", wetterte sie nun in einer Instagram-Story gegen Iris.

Sie wisse, dass Iris und ihr "Mr. T." schon länger Kontakt hätten, doch ganz so romantisch sei ihre Beziehung nicht. Dass sie ihn nicht zeige, habe außerdem nichts damit zu tun, dass der neue Mann an ihrer Seite nicht in der Öffentlichkeit stehen wolle. "Sie zeigt ihn nicht. Aber alle wissen, wer er ist. Denkt sie im Ernst, keiner weiß, wer er ist???", so Yvonne weiter.

Auf die Frage eines Followers, weshalb man ihr und nicht Iris Glauben schenken sollte, antwortete die 41-Jährige: "Die Lügengeschichten von ihr fliegen doch jetzt schon auf! Einfach peinlich!"