Zendaya und Tom Holland - seltener Einblick ins Privatleben

"Ich habe definitiv gesehen, wie sich sein [Tom Hollands] Leben vor seinen Augen verändert hat. Aber er hat es wirklich gut gemeistert", so Zendaya.

Die als Traumpaar Hollywoods vergötterten Schauspiel-Stars Zendaya ("Dune") und Tom Holland ("Spider-Man") gewähren selten einen Einblick in ihre Beziehung abseits des Roten Teppichs.

Mit den Schattenseiten des Erfolgs müssen Stars wie Zendaya lernen umzugehen. © Scott Garfitt/Invision/AP/dpa

Im Interview spricht die "Greatest Showman"-Darstellerin ebenfalls vom Wunsch nach einer eigenen Familie.

Das Leben im Rampenlicht möchte sie ihren Kindern jedoch nicht zwangsläufig zumuten.

Folglich scheint sich für Zendaya aber schon jetzt die Frage zu stellen, ob sie immer eine Person des öffentlichen Lebens bleiben wird und wie es für sie beruflich weitergeht.

Ein Anker abseits des Trubels scheint daher vor allem die Beziehung zu Tom Holland zu sein.

Ein Insider verriet gegenüber dem OK! Magazine, dass beide kaum glücklicher miteinander sein könnten und sie sogar den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gewagt hätten: ein gemeinsames Zuhause. Es sei "die beste Entscheidung gewesen, die sie je getroffen haben", so der Insider weiter.