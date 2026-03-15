Promi-Überraschung während Hochzeit: Schauspielerin Zendaya platzt in Trauung

USA - Stellt euch vor, ihr seid mitten in eurer Trauung - und plötzlich platzt Schauspielerin Zendaya (29) herein!

Zendaya (29) tauchte überraschend bei einer Hochzeit auf. © Screenshot/TikTok/gbolahanthecreator

Klingt verrückt, ist aber genau so einem Paar in der US-Metropole Las Vegas passiert. Denn die 29-Jährige ist derzeit auf Promotour für ihren neuen Film "The Drama", in dem sich ebenfalls alles um eine Hochzeit dreht.

Auf Videos in den sozialen Medien ist zu sehen, wie Zendaya eine Hochzeitskapelle in Las Vegas betritt. Eigentlich wollte sie dabei möglichst unauffällig bleiben und setzte sich schnell in die hinterste Reihe - doch die Gäste bemerkten sie sofort und drehten sich neugierig zu ihr um.

"Girl, du bist zu spät", rief einer der Gäste scherzhaft, bevor die Zeremonie weiterging. Zum Abschluss unterschrieb die Schauspielerin sogar noch die Heiratsurkunde des frisch vermählten Paares als Zeugin und posierte anschließend gemeinsam mit ihnen für Fotos.

Kurz darauf ließ sie sich auch vor der Kapelle fotografieren. Ihr Co-Star Robert Pattinson (39) war bei dem Auftritt jedoch nicht dabei.