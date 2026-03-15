Promi-Überraschung während Hochzeit: Schauspielerin Zendaya platzt in Trauung
USA - Stellt euch vor, ihr seid mitten in eurer Trauung - und plötzlich platzt Schauspielerin Zendaya (29) herein!
Klingt verrückt, ist aber genau so einem Paar in der US-Metropole Las Vegas passiert. Denn die 29-Jährige ist derzeit auf Promotour für ihren neuen Film "The Drama", in dem sich ebenfalls alles um eine Hochzeit dreht.
Auf Videos in den sozialen Medien ist zu sehen, wie Zendaya eine Hochzeitskapelle in Las Vegas betritt. Eigentlich wollte sie dabei möglichst unauffällig bleiben und setzte sich schnell in die hinterste Reihe - doch die Gäste bemerkten sie sofort und drehten sich neugierig zu ihr um.
"Girl, du bist zu spät", rief einer der Gäste scherzhaft, bevor die Zeremonie weiterging. Zum Abschluss unterschrieb die Schauspielerin sogar noch die Heiratsurkunde des frisch vermählten Paares als Zeugin und posierte anschließend gemeinsam mit ihnen für Fotos.
Kurz darauf ließ sie sich auch vor der Kapelle fotografieren. Ihr Co-Star Robert Pattinson (39) war bei dem Auftritt jedoch nicht dabei.
Ist Zendaya bereits selbst verheiratet?
Der Überraschungsauftritt folgte, nachdem in den vergangenen Wochen Gerüchte über ihre eigene Hochzeit laut geworden waren. Vor Kurzem hatte sie die Spekulationen rund um eine Heirat mit Tom Holland (29) während einer Preisverleihung selbst angeheizt.
Ihr Stylist hatte zuvor behauptet, die Hochzeit der beiden "Spider-Man"-Stars habe bereits stattgefunden. Die Mutter der 29-Jährigen sorgte später jedoch mit einem kryptischen Instagram-Post für Zweifel und deutete an, dass die Aussage des Stylisten ein Scherz gewesen sein könnte.
Dennoch wurde die Schauspielerin zuletzt mehrfach mit einem schlichten goldenen Ring gesehen, der stark an einen Ehering erinnert. Die beiden lernten sich während der Dreharbeiten zu "Spider-Man" kennen und sind laut Berichten seit 2016 ein Paar - öffentlich machten sie ihre Beziehung jedoch erst 2021.
Holland soll ihr zwischen Weihnachten und Silvester 2024 einen Antrag gemacht haben. Die angebliche Hochzeit soll nun gut ein Jahr später gefolgt sein.
Titelfoto: Screenshot/TikTok/gbolahanthecreator