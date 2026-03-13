Ende der Gerüchte: Bestätigt Zendaya hier die Hochzeit mit Tom Holland?

USA - Seit Wochen sind die Gerüchte über eine mögliche Hochzeit von Zendaya und Tom Holland (beide 29) heiß – nun scheint die "Euphoria"-Schauspielerin die Spekulationen ein für alle Mal beendet zu haben!

Zendaya (29) präsentierte erneut ihren schlichten goldenen Ring, der stark an einen Ehering erinnert. © Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Denn am Donnerstag besuchte die 29-Jährige die Preisverleihung der "Essence Black Women in Hollywood Awards" in der US-Stadt Los Angeles und wurde dort von Moderatorin Marsai Martin (21) scherzhaft in Verlegenheit gebracht.

In einem Video, das People veröffentlichte, macht Martin auf der Bühne Witze darüber, dass Zendaya ihr Privatleben streng unter Verschluss halte, und bittet sie kurz darauf, ihr "einfach kurz zuzunicken oder ein Zeichen zu geben", wenn sie ihr ein Hochzeitsgeschenk schicken solle.

Damit spielte sie offensichtlich auf die anhaltenden Gerüchte an, dass Zendaya und Holland bereits heimlich geheiratet haben könnten. Doch die Schauspielerin nimmt es mit Humor und lacht, bevor sie spielerisch ihre Hände vor ihr Gesicht hält – und dabei offenbar ihren goldenen Ehering präsentiert.

Sie zeigt sich weiterhin fröhlich, als die 21-Jährige weiter scherzt, sie wolle dem Paar Handtücher mit einem eingravierten "Z und T für immer" als Hochzeitsgeschenk schicken.