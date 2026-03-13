Ende der Gerüchte: Bestätigt Zendaya hier die Hochzeit mit Tom Holland?
USA - Seit Wochen sind die Gerüchte über eine mögliche Hochzeit von Zendaya und Tom Holland (beide 29) heiß – nun scheint die "Euphoria"-Schauspielerin die Spekulationen ein für alle Mal beendet zu haben!
Denn am Donnerstag besuchte die 29-Jährige die Preisverleihung der "Essence Black Women in Hollywood Awards" in der US-Stadt Los Angeles und wurde dort von Moderatorin Marsai Martin (21) scherzhaft in Verlegenheit gebracht.
In einem Video, das People veröffentlichte, macht Martin auf der Bühne Witze darüber, dass Zendaya ihr Privatleben streng unter Verschluss halte, und bittet sie kurz darauf, ihr "einfach kurz zuzunicken oder ein Zeichen zu geben", wenn sie ihr ein Hochzeitsgeschenk schicken solle.
Damit spielte sie offensichtlich auf die anhaltenden Gerüchte an, dass Zendaya und Holland bereits heimlich geheiratet haben könnten. Doch die Schauspielerin nimmt es mit Humor und lacht, bevor sie spielerisch ihre Hände vor ihr Gesicht hält – und dabei offenbar ihren goldenen Ehering präsentiert.
Sie zeigt sich weiterhin fröhlich, als die 21-Jährige weiter scherzt, sie wolle dem Paar Handtücher mit einem eingravierten "Z und T für immer" als Hochzeitsgeschenk schicken.
Wochenlang Gerüchte über Hochzeit von Zendaya und Tom Holland
Ein Insider berichtete zudem, dass Zendaya über den Abend hinweg immer wieder Glückwünsche anderer Gäste angenommen habe.
Berichten zufolge habe sich das Paar zwischen Weihnachten und Silvester 2024 verlobt. Gerüchte über eine mögliche Hochzeit waren vor wenigen Wochen aufgekommen, als die Schauspielerin mit einem schlichten goldenen Ring, der stark an einen Ehering erinnert, gesehen wurde.
Auch ihr langjähriger Freund und Stylist, Law Roach, sagte in einem Interview, dass die Hochzeit bereits passiert sei.
"Die Hochzeit hat schon stattgefunden. Ihr habt sie verpasst", so Roach. Auch die Mutter der 29-Jährigen heizte die Gerüchte weiter an, als sie ein Video des Interviews in ihrer Instagram-Story teilte und es lediglich mit den Worten "Das Lachen" kommentierte.
Titelfoto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa