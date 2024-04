Zico Banach gibt ehrlichen Einblick als frischgebackener Papa: "Bin richtig ausgeruht"

Köln - Seit rund drei Wochen ist Zico Banach (33) nun schon Vater eines Söhnchens - der kleine Pepe hält seinen Papa allerdings ordentlich auf Trab. Das berichtete Zico nun in einem neuen Instagram-Beitrag und zeigte ziemlich anschaulich, woran es den glücklichen Eltern zurzeit reichlich fehlt: Schlaf!

Zico Banach (33) und Pia Tillmann (36) sind vor rund drei Wochen Eltern des kleinen Pepe geworden. © Bildmontage: Instagram/zicoriccardo

Dass man sich von ausgiebigen Nickerchen und langen Nächten erst einmal verabschieden kann, wenn man ein Neugeborenes daheim hat, ist kein Geheimnis - diese Erfahrung am eigenen Leib zu machen, ist jedoch noch mal etwas anderes.

Das stellt aktuell auch Zico fest, der seinen mehr als 200.000 Instagram-Fans am Dienstag ein kleines Papa-Update gab und von seinen ersten Erfahrungen als frischgebackener Vater berichtete.

So hatte der ehemalige "Bachelorette"-Teilnehmer gleich mehrere Schnappschüsse mit seiner Instagram-Community geteilt, auf denen eines ziemlich deutlich wurde: Im Hause Banach-Tillmann herrscht zurzeit akuter Schlafmangel.

Auf einem Schnappschuss war Zico beispielsweise neben seinem Söhnchen auf dem Sofa eingeschlafen, auf einem weiteren hatte Freundin Pia Tillmann (36) den gemeinsamen Sohn liebevoll im Arm gehalten, während sie selbst (augenscheinlich ziemlich erschöpft) die Augen geschlossen hielt.

"Meine letzten Nächte in 5 Bildern. [...] Bin richtig ausgeruht 😂", scherzte Zico in der Bildunterschrift des Beitrags und plauderte in seiner Story noch ein wenig genauer aus dem Familien-Nähkästchen.