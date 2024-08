Zoe Wees gibt persönliche Einblicke beim "MS Dockville": "Ich wusste nicht, wo ich herkomme!"

Zoe Wees (22) trat am Sonntag beim "MS Dockville" in Hamburg auf.

Von Madita Eggers

Hamburg - Stand sie zuletzt noch als Opening-Act von Coldplay in Düsseldorf und Berlin auf der Bühne, ist Zoe Wees (22) am Sonntagabend im Rahmen des "MS Dockville" in ihre Heimatstadt zurückgekehrt. "Hamburg, was geht?", rief sie um Punkt 18.45 Uhr der jubelnden Menge vor der Grossschot-Bühne des Festivals entgegen, bevor eine Reise durch ihre persönliche (Musik-)Geschichte begann.

Mit ihrer außergewöhnlichen Stimme begeisterte Zoe Wees (22) die Besuchenden am Sonntag auf dem "MS Dockville", © Florian Wieser/APA/dpa Gesungen habe sie schon immer, erzählte Wees am Sonntag von der Bühne. Ihre Mutter tagtäglich angefleht, ihren Traum leben zu dürfen: professionelle Sängerin zu sein. "Heute lebe ich meinen Traum", so die 22-Jährige stolz, die es trotz ihres massiven Erfolgs – unter anderem trat sie 2021 als erste deutsche Sängerin bei den ''American Music Awards'' auf und war zu Gast in der "The Tonight Show" von Jimmy Fallon (49) – nicht für selbstverständlich hält, dass immer noch Tausende Menschen, ihre Musik hören wollen. "Danke, dass ihr immer noch da seid!", betonte die 22-Jährige, dabei wächst ihre Fangemeinde bis heute. Angefangen mit ihrer Teilnahme bei "The Voice Kids" 2017 über ihr Debüt-Album, welches 2023 erschien und den sehr passenden Titel "Therapy" trägt. Promis & Stars Sänger befindet sich in Suchtklinik: Zusammenbruch bei Marc Terenzi! Denn Zoe Wees schreibt ihre Lieder größtenteils selber und verarbeitet sehr persönliche Momente ihres Lebens in der Musik. Ein paar der Geschichten hinter ihren Songs erzählte sie ihren Fans am Sonntag aus erster Hand und kündigte direkt an, nicht nur ihre Hits zu spielen.

Zoe Wees singt über ihre toxische Beziehung