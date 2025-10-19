Zoff geht weiter: Hat Lorik hier seinen "Idioten" gefunden?
Essen - Diese beiden würden ihre Fehde gerne im Ring austragen. Wenn es nach Lorik Bunjaku (29) und Umut Tekin (28) geht, sind sie die nächsten, die gegeneinander boxen.
Beide haben bereits monatelang ein Problem miteinander - trafen schon in mehreren Shows aufeinander, unter anderem "Temptation Island VIP" oder im "Sommerhaus der Stars".
Am Rande von "Fame Fighting" in Essen - wir berichteten im Liveticker - sprach TAG24 Lorik darauf an, ob er denn nicht auch Mal Lust hätte, in den Ring zu steigen.
Seine Antwort: definitiv. Und mit Umut hat er auch direkt einen potenziellen Gegner im Visier.
Allerdings: Die Rahmenbedingungen müssten stimmen. Denn ohne Gage würde der Partner von Denise Hersing (29), die an diesem Abend lieber zu Hause blieb, nicht antreten. "Manche Idioten machen es trotzdem", schoss er direkt hinterher.
Passend dazu: "Ich würde es sogar ohne Gage machen, warum nicht", erklärte Umut nur wenige Minuten später auf TAG24-Nachfrage.
"Der Umut öffnet sein Maul ziemlich weit auf Social Media", so der 29-Jährige. Denn als dieser selbst vor wenigen Wochen bei einer anderen Box-Veranstaltung im Slapfight antrat, kündigte er an, eigentlich lieber gegen Lorik kämpfen zu wollen, warf diesem aber vor, "keine Eier in der Hose" zu haben.
"Wenn er das mag, können wir das gerne machen unter sportlichen Bedingungen. Dann muss er im Ring zeigen, wie weit er sein Maul aufkriegt", äußerte sich Lorik nun dazu.
Auch wenn Umut - außer ein paar kleineren Schlägereien auf der Straße früher - noch nicht viel Erfahrung habe, glaubt er: "Ich würde behaupten, ich kann auf jeden Fall schon gut boxen."
"No risk, no fun", ergänzte der 28-Jährige.
"Fame Fighting"-Veranstalter Eugen Lopez (32) wird sicherlich ganz genau hinhören, wenn er die Kämpfer fürs nächste Jahr aufstellt.
Titelfoto: Montage: TAG24