Zoff geht weiter: Hat Lorik hier seinen "Idioten" gefunden?

Essen - Diese beiden würden ihre Fehde gerne im Ring austragen. Wenn es nach Lorik Bunjaku (29) und Umut Tekin (28) geht, sind sie die nächsten, die gegeneinander boxen.

Lorik Bunjaku (29, l.) und Umut Tekin (28) haben noch ein Hühnchen zu rupfen. © Montage: TAG24

Beide haben bereits monatelang ein Problem miteinander - trafen schon in mehreren Shows aufeinander, unter anderem "Temptation Island VIP" oder im "Sommerhaus der Stars".

Am Rande von "Fame Fighting" in Essen - wir berichteten im Liveticker - sprach TAG24 Lorik darauf an, ob er denn nicht auch Mal Lust hätte, in den Ring zu steigen.

Seine Antwort: definitiv. Und mit Umut hat er auch direkt einen potenziellen Gegner im Visier.

Allerdings: Die Rahmenbedingungen müssten stimmen. Denn ohne Gage würde der Partner von Denise Hersing (29), die an diesem Abend lieber zu Hause blieb, nicht antreten. "Manche Idioten machen es trotzdem", schoss er direkt hinterher.

Passend dazu: "Ich würde es sogar ohne Gage machen, warum nicht", erklärte Umut nur wenige Minuten später auf TAG24-Nachfrage.