Zoff um Luxus-Hochzeit in Palermo: Dua Lipa zahlt Anwohnern 5800 Euro Entschädigung

Palermo (Italien) - Die pompöse Millionen-Hochzeit von Superstar Dua Lipa (30) und Schauspieler Callum Turner (36) sorgte in Palermo für Ärger und löste wütende Proteste von Anwohnern aus. Nun wurde bekannt: Die Sängerin soll eine saftige Summe an die Bewohner der Sperrzone gezahlt haben.

Dua Lipa (30) und Callum Turner (36) haben Ja gesagt. © picture alliance/dpa | Christoph Soeder

"Palermo ist nicht zu vermieten" oder "Unsere Piazza ist nicht euer Wohnzimmer", war auf Plakaten, Spruchbändern und Graffitis rund um die streng bewachten Absperrungen zu lesen, die die malerische Altstadt Palermos für mehrere Tage zu einer echten Hochsicherheitszone werden ließen.

Denn: Bei einem Mega-Spektakel mit rund 200 geladenen Promi-Gästen feierten die britische Pop-Ikone und ihr frisch angetrauter Ehemann drei Tage lang ihre Liebe - und legten das Leben in Siziliens Hauptstadt mit dem luxuriösen Event nahezu lahm.

Neben Straßensperrungen, Parkverboten und Polizeikontrollen, die viele Menschen vor Ort auf die Palme brachten, galten zudem strenge Verhaltensregeln: Dazu zählte etwa ein striktes Foto- und Videoverbot, zu dem sich die Anwohner der betroffenen Bereiche vorab verpflichten mussten.

Wie die "Daily Mail" nun berichtete, soll Dua Lipa den Einheimischen eine Art Entschädigung für das Hochzeitschaos gezahlt haben: Demnach hätten die Menschen in den abgesperrten Zonen insgesamt 5000 Pfund (umgerechnet knapp 5800 Euro) pro Kopf von dem Weltstar erhalten, heißt es.