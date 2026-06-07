Zoff um Luxus-Hochzeit in Palermo: Dua Lipa zahlt Anwohnern 5800 Euro Entschädigung
Palermo (Italien) - Die pompöse Millionen-Hochzeit von Superstar Dua Lipa (30) und Schauspieler Callum Turner (36) sorgte in Palermo für Ärger und löste wütende Proteste von Anwohnern aus. Nun wurde bekannt: Die Sängerin soll eine saftige Summe an die Bewohner der Sperrzone gezahlt haben.
"Palermo ist nicht zu vermieten" oder "Unsere Piazza ist nicht euer Wohnzimmer", war auf Plakaten, Spruchbändern und Graffitis rund um die streng bewachten Absperrungen zu lesen, die die malerische Altstadt Palermos für mehrere Tage zu einer echten Hochsicherheitszone werden ließen.
Denn: Bei einem Mega-Spektakel mit rund 200 geladenen Promi-Gästen feierten die britische Pop-Ikone und ihr frisch angetrauter Ehemann drei Tage lang ihre Liebe - und legten das Leben in Siziliens Hauptstadt mit dem luxuriösen Event nahezu lahm.
Neben Straßensperrungen, Parkverboten und Polizeikontrollen, die viele Menschen vor Ort auf die Palme brachten, galten zudem strenge Verhaltensregeln: Dazu zählte etwa ein striktes Foto- und Videoverbot, zu dem sich die Anwohner der betroffenen Bereiche vorab verpflichten mussten.
Wie die "Daily Mail" nun berichtete, soll Dua Lipa den Einheimischen eine Art Entschädigung für das Hochzeitschaos gezahlt haben: Demnach hätten die Menschen in den abgesperrten Zonen insgesamt 5000 Pfund (umgerechnet knapp 5800 Euro) pro Kopf von dem Weltstar erhalten, heißt es.
Dua Lipa und Callum Turner: Hochzeit kostete rund 1,5 Millionen Euro
Zudem soll das Hochzeitspaar lokalen Geschäftsinhabern rund um die Locations jeweils fast 1000 Euro angeboten haben, damit sie ihre Läden während der Feierlichkeiten geschlossen halten. Insgesamt ließen sich Braut und Bräutigam die prunkvolle "Hochzeit des Jahres" etwa 1,5 Millionen Euro kosten.
Nach dem standesamtlichen Jawort vergangenen Sonntag in London hatten Dua Lipa und Callum Turner am Wochenende in Italien eine große Hochzeitsparty mit Hunderten VIP-Gästen gefeiert.
Neben Palermo herrschte auch im benachbarten Bagheria Ausnahmezustand, wo es die prominente Festgesellschaft am Samstag zu einem weiteren glamourösen Empfang hingezogen hatte.
An diesem Sonntag endet das Spektakel. Am Montag dürfen die Einheimischen endlich aufatmen: Dann sollen Parkverbote und Straßensperren aufgehoben werden.
Titelfoto: picture alliance/dpa | Christoph Soeder