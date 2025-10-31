Zu ihrem 40. Geburtstag: Schauspieler postet Nacktbild seiner Ehefrau

USA - Am 28. Oktober feierte "Pretty Little Liars"-Star Troian Bellisario ihren 40. Geburtstag. Anlässlich ihres runden Ehrentages hat Schauspieler und Ehemann Patrick J. Adams (44) ihr eine süße Liebeserklärung auf Instagram gemacht - und gleichzeitig ein Nacktfoto seiner Teuersten gepostet.

Patrick J. Adams (44) und Troian Bellisario (40) sind seit 2016 verheiratet. © Frazer Harrison/Getty Images/AFP

"Ich weiß nicht, wie du das alles machst oder wie ich so ein Glück haben kann, es mit dir zu machen, aber ich nehme jeden verdammten Tropfen, den ich kriegen kann [...]", schwärmt der kanadische Schauspieler in seinem äußerst lyrischen Post von seiner Frau.

Dazu postet er eine Reihe von Bildern, die die US-Amerikanerin in verschiedenen Situationen aus vergangenen Jahren zeigen: mal schwanger beim Wandern, mal schlafend im Bett, gemeinsam mit ihren Töchtern, in einer Wanne voller Eis - und splitterfasernackt am Pool.

Zwar sind die intimsten Stellen wie Brüste und Po verdeckt, doch die Schauspielerin in einem so sensiblen Moment abzulichten, findet nicht jeder Follower gut.

"Warum postest du deine Frau nackt?", will beispielsweise ein User wissen. Und auch ein anderer meint: "Das erste Foto ist wirklich nicht nötig."