Zu viel "toxische Energie": Nicole Scherzinger will die Pussycat Dolls nicht bei ihrer Hochzeit haben

Los Angeles - Anfang des Jahrtausends wurde Nicole Scherzinger (45) als Teil der Pussycat Dolls zu einem der größten Popstars der Welt. Doch inzwischen scheinen die sechs (Ex-) Mitglieder der Band keine guten Freundinnen mehr zu sein. So soll Scherzinger ihre Kolleginnen trotz jahrelanger Zusammenarbeit nicht zu ihrer anstehenden Hochzeit einladen wollen.

Nicole Scherzinger (45) will ihre Traumhochzeit lieber ohne die restlichen Pussycat Dolls feiern. © Instagram/nicolescherzinger

Ende Juni machte sie die frohe Kunde publik: Kurz vor ihrem 45. Geburtstag hatte Scherzinger sich mit ihrem Partner Thom Evans (38) verlobt. Auf Instagram verkündete die Sängerin nebst zwei Fotos vom Antrag: "Ich habe Ja gesagt."

Doch nun die - besonders für ältere Fans der Musikerin - eventuell überraschende Nachricht: Ashley Roberts (41), Carmit Bachar (48), Kimberly Wyatt (48), Melody Thornton (38) und Jessica Sutta (41) - aka die übrigen Mitglieder der Pussycat Dolls ("Don't Cha", "Buttons") - werden offenbar nicht zur Hochzeit von Scherzinger und dem Ex-Rugbyspieler eingeladen!

"Nicole möchte nicht die eine einladen und die andere nicht, nur damit diejenigen, die nicht eingeladen sind, Ärger machen", erklärte ein Insider dem Portal Heat World.

"In diesem Teil ihres Lebens steckt so viel toxische Energie, dass sie nichts davon in ihre Traumhochzeit einbringen möchte", führte die Quelle fort.