"Sexiest Woman Alive" teilt ultraheißes Foto zu ihrem 30. Geburtstag

Dass sie sich in ihrer eigenen Haut niemals "sexier und selbstbewusster" gefühlt hätte, betont die Golfsportlerin in ihrem Posting zum 30. Geburtstag.

Paige Spiranac (30) setzt statt OnlyFans auf OnlyPaige, ein Bezahl-Portal, wo Fans für Geld mehr zu sehen bekommen. © Bildmontage: Instagram Screenshot _paige.renee

Während Paige Spiranac vor einigen Jahren ausschließlich Golf-Content teilte, so zum Beispiel Trickshots, wo sie ihre Brüste mit in in den Golfschwung einbezog, postet die 30 Jahre alte Frau nun deutlich häufiger Fotos bei anderen Sport-Events oder stellt sich als Person des öffentlichen Lebens den Fragen der User in sogenannten Q&As (Question and Answers). 2022 wurde sie vom Magazin "Maxim" zur "Sexiest Woman Alive" gekürt.

Um die Finanzen von Paige Spiranac braucht man sich da keine Sorgen zu machen.

Mittlerweile pflegt sie mit OnlyPaige auch ein Bezahl-Portal, auf dem Fans gegen Geld noch deutlich mehr zu sehen bekommen, als auf den üblichen Social-Media-Kanälen.

Was viele Männer zusätzlich frohlocken lässt:

Die hübsch anzuschauende Sportlerin wurde vor rund einem Jahr geschieden, sodass viele Herren sich wohl vorstellen, gemeinsam mit der US-Beauty über den Golfplatz zu schlendern und die sportliche Session hinterher noch ein wenig auszudehnen...