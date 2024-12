Zum 30. Jubiläum: José Carreras sammelt stolze Millionen-Summe für Leukämie-Hilfe!

Leipzig - Opernsänger José Carreras (78) war einst selbst an Leukämie erkrankt, seitdem sammelt er Spenden für den Kampf gegen die Krankheit. Bei seiner alljährlichen Fernsehgala kam erneut eine Millionensumme zusammen.

Statt auf der Bühne zu stehen, saß Meine diesmal am Spendentelefon, um gemeinsam mit Promis wie RB-Leipzig-Kicker Xaver Schlager (27) und "Bares für Rares"-Händler Fabian Kahl (33) Anrufe entgegenzunehmen.

Die "Ich war den Schritt"-Sängerin (bekannt aus dem Disney-Film "Vaiana 2") stand zusammen mit Tim Bendzko (39) und Revolverheld auf der Bühne und performte dort ihren Song "So viel schöner".

Revolverheld lieferten musikalische Unterstützung, standen während der Gala auf der Bühne. © EHL Media/Dietmar Thomas

Die prominente Unterstützung sollte sich auch in diesem Jahr wieder lohnen: 3,5 Millionen Euro waren am Ende des Abends in der Spendenkasse gelandet.

Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr waren es 3,3 Millionen Euro gewesen.

"Ich bin überwältigt und sehr dankbar über diese nachhaltige Unterstützung unserer Spenderinnen und Spender", erklärte Stifter José Carreras in einer Mitteilung. "Bei unserer ersten Gala im Dezember 1995 hätte ich das nie zu träumen gewagt."

Insgesamt 248 Millionen Euro an Spendengeldern sind laut Stiftung über die Jahre zusammengekommen. Mehr als 1500 Forschungs- und Sozialprojekte seien damit unterstützt worden. "Jeder Euro hat dabei geholfen, Leben zu retten und Leid zu lindern."