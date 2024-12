13.12.2024 06:53 RB-Star Xaver Schlager bei der José-Carreras-Gala am Telefon: "Im Stadion bin ich entspannter"

RB-Kicker Xaver Schlager nahm am Donnerstag an der Jose-Carreras-Gala teil. Hörer am Ohr statt Fußball am Fuß hieß es für ihn.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Am Mittwoch in der Champions League musste er gegen Aston Villa noch wegen seines Kreuzbandrisses passen. Am Donnerstagabend stand RB-Kicker Xaver Schlager (27) dann schon wieder auf der Matte - allerdings nicht auf dem Fußballplatz, sondern bei der Spendengala von Star-Tenor José Carreras (78). RB-Kicker Xaver Schlager (27) war am Donnerstagabend zu Gast bei der José-Carreras-Gala. © EHL Media/Dietmar Thomas Bereits zum 30. Mal trommelte Carreras zahlreiche Stars aus Sport, Musik sowie Film und Fernsehen zusammen, um gemeinsam mit ihm Spenden für den Kampf gegen Leukämie zu sammeln. Unter den Stars: Mittelfeld-Ass Schlager, der zur Feier des Abends sogar auf sein Trikot verzichtet hatte und stattdessen im schicken Anzug gekommen war. "Ungewohnt", sagte der 27-Jährige selbst über die Kleiderwahl gegenüber TAG24. "Der rote Teppich ist nicht meins. Aber es ist ein Super-Event und wenn ich dann helfen kann, freue ich mich über diese Möglichkeit. Bei solchen Sachen bin ich immer gern dabei." Promis & Stars Zum 30. Jubiläum: José Carreras sammelt stolze Millionen-Summe für Leukämie-Hilfe! Hörer am Ohr statt Ball am Fuß hieß es am Donnerstag für den österreichischen Nationalspieler. Zusammen mit Stars wie "Bares für Rares"-Händler Fabian Kahl (33), Scorpions-Sänger Klaus Meine (76) und Ex-Eiskunstläuferin Katarina Witt (59) hatte Schlager am Spenden-Telefon Platz genommen und Anrufe entgegengenommen. Auch sein Verein gehörte am Donnerstag zu den Spendern. Der "Bild"-Zeitung zufolge steuerte RB Leipzig 10.000 Euro zur Spendenkasse bei. Schlager gegen Frankfurt wieder dabei? "Wird für uns schwieriger" Beim 3:0 gegen Frankfurt stand Schlager wieder auf dem Platz. Am Sonntag könnte er nun erneut gegen die Eintracht auf dem Platz stehen, diesmal in der Bundesliga. © Montage: EHL Media/Dietmar Thomas + Jan Woitas/dpa Der Profi-Kicker, der sonst vor zehntausenden Fans aufläuft, gab indes zu, sogar ein bisschen aufgeregt zu sein. "Das ist man ja jedes Mal und es ist ja auch nichts Alltägliches, wie ihm Stadion zu stehen. Ich glaube, da bin ich entspannter", sagte Schlager. "Ich glaube, das ist aber auch etwas Gutes, denn es zeigt ja auch, dass es hier um etwas Besonderes und Wichtiges geht." Tatsächlich war die Situation zuletzt auch im Verein aktuell alles andere als entspannt, nachdem Siege geworden rar waren und sogar Marco Rose (48) als Chef-Trainer in Frage gestellt wurde. Erst das 3:0 gegen Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal sorgte wieder für etwas Ruhe. Am Sonntag geht es nun auch in der Bundesliga gegen die Jungs von Trainer Dino Toppmöller (44) und Schlager darf offenbar wieder mit dabei sein. Promis & Stars Geprägt bis heute: Ann-Kathrin Götze schildert traumatische Erlebnisse ihrer Kindheit "Ich glaube, sie werden einiges ändern. Deswegen wird es für uns schwieriger. Aber wir freuen uns auf jedes Bundesliga-Spiel, in dem wir Punkte machen kann", so der Spieler. "Spiele gewinnen, ist das Ziel und dann auch wieder gut aufzutreten."

Titelfoto: Montage: EHL Media/Dietmar Thomas + Jan Woitas/dpa