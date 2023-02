Zwillinge Grace und Ares: Gunther Emmerlich jetzt Urgroßvater im Doppelpack

Gunther Emmerlich (78) besucht diese Woche seine beiden Urenkel in Leipzig. © Steffen Kuttner

Emmerlichs Enkeltochter Sarah brachte die Zwillinge Grace und Ares auf die Welt.

"Um die Ecke via Patchworkfamilie aus der ersten Ehe meines Sohnes bin ich ja schon Urgroßvater. Aber es ist das erste Mal in direkter Linie", verrät Emmerlich, glücklich und frisch zurück vom Engagement als Johannes Gutenberg im gleichnamigen Musical in Mainz.

"Ich habe also Zeit und kann in dieser Woche meine Urenkel in Leipzig besuchen." Natürlich kommt der Dresdner nicht mit leeren Händen. "Ich habe mich beraten lassen, was man Zwillingen schenken könnte. Ich werde jedem meiner Urenkel ein antikes, erzgebirgisches Paar mitbringen - jeder bekommt einen Engel und einen Bergmann. Mehr verrate ich nicht."

Am Samstag ist Emmerich schon wieder Richtung Weimar unterwegs. "Dort halte ich die Laudatio auf Wolfgang Stumph. Er wird mit dem Faust-Orden des Handwerker-Carnevalsvereins ausgezeichnet, den ich selbst auch schon habe."