Hochzeitspläne bestätigt! Hier heiratet Ralf Schumacher seinen Étienne

Saint Tropez (Frankreich) - Jetzt ist es offiziell: Ralf Schumacher (50) und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne (35) planen ihre Hochzeit.

Ralf Schumacher (50) und sein Partner Étienne (35) wollen offiziell heiraten. © IMAGO / Bestimage

Nachdem zuletzt viel spekuliert wurde, hat das Management des Paares die Pläne nun bestätigt. Das ganze ohne großes Tamtam, aber mit klaren Worten.

In einem Instagram-Statement heißt es sinngemäß, man freue sich sehr über die vielen Glückwünsche und könne bestätigen, dass die beiden sich das Ja-Wort geben werden.

"Zu weiteren persönlichen Details äußern sich Ralf & Étienne nicht und bitten um Respekt für ihre Privatsphäre", heißt es weiter in dem Beitrag.



Wirklich überraschend kommt das nicht: Seit sie ihre Beziehung im Sommer 2024 öffentlich gemacht haben, treten die beiden zwar immer wieder gemeinsam auf, schützen ihr Privatleben aber konsequent.

Laut BILD sollen die Hochzeitsglocken am letzten Mai-Wochenende läuten. Eingeladen seien unter anderem Promi-Freunde wie Carmen (60) und Robert Geiss (61).