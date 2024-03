"Reset"-Star Hannah Schiller würde gern in der Zeit reisen: Unter einer Bedingung!

Berlin - Schauspielerin Hannah Schiller würde gern als unsichtbare Beobachterin in der Zeit reisen. Dabei würde die 24-Jährige aber nichts an der Vergangenheit ändern wollen.

Hannah Schiller (24) gilt als Nachwuchshoffnung der deutschen Filmbranche. © Sven Hoppe/dpa

"Ich könnte nie wissen, was das alles beeinflussen würde, wenn ich in der Zeit reise und damit in den Lauf meines Lebens eingreife", erklärte die Berlinerin im Interview der Deutschen Presse-Agentur.

"Es wäre mir das einfach nicht wert, das, was mir wichtig ist, zu verlieren. Ich bin glücklicher über das, was mir gefällt an meinem Lebensweg, als traurig über das, was mir nicht gefällt", fuhr Schiller fort.

Wenn es kein Risiko darstelle, wäre sie aber gern in der Vergangenheit unterwegs, so Schiller: "Es wäre für mich sehr interessant, sämtliche geschichtliche Ereignisse live und in Person miterleben zu können."

Am Donnerstag startet in der ZDF-Mediathek die neue Mini-Serie "Reset - Wie weit willst du gehen?" mit Hannah Schiller in einer der Hauptrollen: Sie spielt eine junge Frau, die Suizid begeht. Deren Mutter (Katja Riemann, 60) nimmt die Dienste einer Zeitreise-Agentur in Anspruch, um die Vergangenheit zu beeinflussen und ihre Tochter zu retten.