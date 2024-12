Romina Palm kündigt Veränderung an: Damit wird 2025 endgültig Schluss sein!

Köln - Ausgerechnet in der Weihnachtszeit macht Romina Palm (25) eine folgenreiche Ankündigung für das kommende Jahr. Eine Sache wird zu Weihnachten nämlich ganz anders sein - und das steckt dahinter.

Und genau darum dreht es sich auch in ihrem neuesten Instagram-Beitrag vom gestrigen Mittwoch. "Unser letztes Weihnachten zu zweit", kündigt die werdende Mama stolz an.

Seitdem vergeht kein Tag, an dem die Ex-Freundin von Stefano Zarrella (33) nicht über das kleine Küken in ihrem Bäuchlein spricht. Auch die besinnlichen Weihnachtstage sind da keine Ausnahme!

Mit Christian Wolf erwartet das Model im kommenden Jahr das erste gemeinsame Kind. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Romina Palm

Bei so viel Vorfreude und Mama-Stolz kann sich auch die Community nicht zurückhalten und überschüttet das Paar mit jeder Menge Liebe.

"In einem Jahr (wenn die kleine Maus hoffentlich gesund und munter in meinen Armen schläft) werde ich durch meine Seite wischen und das entdecken. Mich genau zurückerinnern können", freut sich die Fitness-Influencerin auf den ersten eigenen Nachwuchs.

Und der zukünftige Zweifach-Papa Christian Wolf? Der stellt seine Fangemeinde im Rahmen der Feierlichkeiten vor die Entscheidung, ob er mit Social Media weitermachen solle oder nicht.

"Ich habe mir selbst versprochen, dass ich mir jedes Jahr am Ende des Jahres rund um die Weihnachtsfeiertage die Frage stellen werde, ob ich es 'immer noch' will oder ob es mein letztes Jahr war."

Unterm Strich scheint der Gründer der vor einiger Zeit in die Kritik geratenen Marke "More Nutrition" aber voller Motivation zu sein, um ein weiteres Jahr im Netz zu verbringen. Sein Nachwuchs kommt in den Plänen als Influencer allerdings überhaupt nicht zur Sprache...