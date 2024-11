Romina Palm total emotional: Dieses Geräusch lässt ihr Mama-Herz höher schlagen

Seit Mai 2021 steht GNTM-Finalistin Romina Palm im Rampenlicht. © Gerald Matzka/dpa

Zum Abschluss des vergangenen Wochenendes hatte die Ex-Freundin von Stefano Zarrella (33) die süße Bombe platzen lassen und ihre Schwangerschaft verraten.

Über die sozialen Netzwerke nahm das Model ihre Community neulich mit, um erstmals das Herz ihres Babys schlagen zu hören. "Wenn ich dieses Geräusch höre, wird die ganze Welt um mich herum plötzlich ganz, ganz leise. (...) Christian, dein und mein Herzschlag in einem", berichtet die GNTM-Finalistin.

Mehr als das schnell pochende Herzchen ihres "Küken" wollte die 25-Jährige aber nicht teilen. Stattdessen freute sich die bessere Hälfte von Christian Wolf (29) über den regen Baby-Austausch mit ihren Fans.

"Es tut einfach so unfassbar gut, mich mit euch auszutauschen... ich will gar nicht mehr ohne." Dass sich ihr aktueller Zustand aller Voraussicht nach auch ändern wird und sie ihre Fans nicht immer an den neuesten Baby-News teilhaben lassen wird, sei ihr ebenfalls klar.