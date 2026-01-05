Briten-Royal vor Gericht: Herzog soll seine Frau gewürgt haben

Der britische Herzog Charles James Spencer-Churchill soll seine Frau geschlagen und gewürgt haben. Er muss sich jetzt vor Gericht verantworten.

Von Miriam Graf

High Wycombe (Großbritannien) - Prozess gegen Herzog Charles James Spencer-Churchill (70), der mit Ex-Premier Winston Churchill (†90) und Lady Diana (†36) verwandt ist!

Gegen Herzog Charles James Spencer-Churchill (70) läuft aktuell ein Gerichtsprozess.

Dem Herzog von Marlborough wird vorgeworfen, seine von ihm getrennt lebende Ehefrau mehrfach gewürgt und geschlagen zu haben, schreibt die Zeitung "The Sun".

Der Anklage zufolge haben sich die Vorfälle zwischen November 2022 und Mai 2024 im prunkvollen Blenheim Palace bei Oxford (1705–1722 errichtet) ereignet, wo der Herzog wohnt.

Einmal soll er sie im Garten angegangen sein, sie dort geschlagen und seine Hände um ihren Hals gelegt haben.

Auch in der Waschküche und auf dem Bett soll der Royal übergriffig geworden sein, seine Frau geschlagen und gewürgt haben.

Wegen dieser Vorwürfe erschien er am Montag vor dem Amtsgericht High Wycombe.

Das prächtige Barockschloss Blenheim Palace soll Schauplatz der Vorfälle gewesen sein.

Doch hier plädierte der Herzog - ein entfernter Cousin von Winston Churchill und Lady Diana - laut The Sun auf nicht schuldig.

Er wurde gegen Kaution freigelassen und soll nun im Februar vor dem britischen Strafgerichtshof in Oxford erscheinen.

