Briten-Royal vor Gericht: Herzog soll seine Frau gewürgt haben

High Wycombe (Großbritannien) - Prozess gegen Herzog Charles James Spencer-Churchill (70), der mit Ex-Premier Winston Churchill (†90) und Lady Diana (†36) verwandt ist!

Gegen Herzog Charles James Spencer-Churchill (70) läuft aktuell ein Gerichtsprozess. © IMAGO / i Images

Dem Herzog von Marlborough wird vorgeworfen, seine von ihm getrennt lebende Ehefrau mehrfach gewürgt und geschlagen zu haben, schreibt die Zeitung "The Sun".

Der Anklage zufolge haben sich die Vorfälle zwischen November 2022 und Mai 2024 im prunkvollen Blenheim Palace bei Oxford (1705–1722 errichtet) ereignet, wo der Herzog wohnt.

Einmal soll er sie im Garten angegangen sein, sie dort geschlagen und seine Hände um ihren Hals gelegt haben.

Auch in der Waschküche und auf dem Bett soll der Royal übergriffig geworden sein, seine Frau geschlagen und gewürgt haben.



Wegen dieser Vorwürfe erschien er am Montag vor dem Amtsgericht High Wycombe.