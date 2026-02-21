Ende der Monarchie? Andrews Festnahme könnte ernste Folgen für die Royals haben

England - Vor wenigen Tagen wurde Ex-Prinz Andrew Mountbatten-Windsor (66) an seinem Geburtstag festgenommen . Auch sein Bruder, König Charles (77), äußerte sich zu der Festnahme - doch diese könnte dem Monarchen noch große Probleme bereiten.

Andrew Mountbatten-Windsor wurde an seinem 66. Geburtstag wegen seiner Verbindungen zu Jeffrey Epstein (†66) festgenommen. © Toby Melville/Pool Reuters/dpa

Denn ein royaler Experte warnte, die Verhaftung des 66-Jährigen könne das Ende der Monarchie bedeuten, sollte die Königsfamilie nicht vorsichtig sein.

Wie Page Six berichtete, erklärte Autor Andrew Lownie, dass die Royals den Skandal besser überstehen könnten, wenn die Öffentlichkeit sehe, dass sie stärker mit der Polizei kooperieren würden.

"Ich denke, Probleme werden entstehen, wenn Informationen ans Licht kommen, dass Charles die Geschichte jahrelang vertuscht hat und erst jetzt handelt. Ich glaube, dann wird es Probleme geben", so Lownie.

Er warnte die königliche Familie zudem, sie solle in der kommenden Zeit die öffentliche Meinung und die Medien genau beobachten.

Andrew wurde am Donnerstag wegen seiner Verbindungen zu dem verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) festgenommen. Das Ganze ereignete sich ausgerechnet an seinem 66. Geburtstag.