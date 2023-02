Britische Königsgemahlin Camilla erneut an Corona erkrankt!

Die britische Königsgemahlin Camilla (75) trifft zu einem Besuch in der Lille-Kaserne ein. Derlei Termine müssen warten, bis sie sich von der erneuten Corona-Erkrankung erholt hat. © Alistair Grant/PA Wire/dpa

Das berichtete die britische Zeitung "The Mirror". Geplant gewesen sei ein Besuch zur Feier des hundertjährigen Bestehens der Elmhurst Ballett-Schule in Birmingham, gefolgt von einem Abstecher zur "Southwater One"-Bibliothek in Telford.

Diese Verpflichtungen werden nach hinten verschoben und neu arrangiert, während sich die zweite Ehefrau von König Charles III. (74) erholt.

Zuletzt trat Camilla öffentlich vergangenen Donnerstag in Südlondon auf und leistete im Storm Family Centre Unterstützung für Opfer häuslicher Gewalt.

Fast auf den Tag genau vor einem Jahr wurde vom Buckingham Palace bekannt gegeben, dass die jetzige Queen Consort positiv auf Covid getestet wurde. Auch ihr Ehegatte fing sich bereits zweimal das Virus ein. Beide sind mehrfach geimpft, Camilla Berichten zufolge dreimal.

Nach der jüngsten Corona-Erkrankung gab sie bekannt, noch drei Wochen an den Folgen eines leichten Hustens zu leiden. Die Vermutung liegt also nahe, dass Camilla, die Krankheit ein wenig verschleppt haben könnte.