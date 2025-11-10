Der Ernst beginnt: Prinz George wird immer stärker in den royalen Alltag eingebunden

England - Prinz George ist mittlerweile zwölf Jahre alt - und wird immer stärker in den royalen Alltag eingebunden. Erst vor wenigen Tagen begleitete er seine Mutter, Prinzessin Kate (43), zum "Festival of Remembrance" in London .

Prinz George (12) begleitete seine Mutter, Prinzessin Kate (43), zu ihrem Auftritt beim "Festival of Remembrance". © Jack Taylor/Pool Reuters/AP/dpa

Wie Page Six berichtete, nahm der älteste Sohn von Kate und Prinz William (43) damit erstmals gemeinsam mit seiner Mutter an dem feierlichen Event teil.

Die jährlich von der "Royal British Legion" organisierte Gedenkveranstaltung ehrt britische Soldaten, die im Krieg gefallen sind oder verwundet wurden.

Sein Vater konnte die Familie an diesem Tag nicht begleiten - er war erst wenige Tage zuvor von einer Reise nach Brasilien zurückgekehrt.

Für George war es bereits das dritte offizielle Event, bei dem er seine Eltern begleitet hatte - nun wird er Schritt für Schritt in seine zukünftigen Aufgaben eingeführt. Er steht aktuell an zweiter Stelle der Thronfolge - direkt hinter seinem Vater.