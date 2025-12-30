Krise bei Royals-Stiftung? Harry und Meghan verlieren wichtigen Mitarbeiter

Los Angeles (USA) - Personelle Unruhe bei Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44): Zwischen den Jahren verabschiedet sich ein wichtiger Mitarbeiter der Archewell-Stiftung. Sein Abgang wirft Fragen über die Zukunft der Stiftung auf.

James Holt (42) gab am 29. Dezember seinen Abschied bekannt. © BRYAN BEDDER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Am Montag wurde bekannt, dass James Holt (42), Geschäftsführer und langjähriger Mitarbeiter der Archewell-Stiftung, das Unternehmen verlässt.

Gegenüber dem People-Magazin bestätigte Holt seinen Abschied und blickte zugleich auf die gemeinsame Zeit mit dem royalen Paar zurück: "Von meinem ersten Projekt mit Prinz Harry vor acht Jahren zur Verbesserung der psychologischen Betreuung von Soldaten der britischen Armee bis hin zu unserer jüngsten Arbeit zur Unterstützung verletzter Kinder in Gaza, hat er mich wieder dazu herausgefordert, größer zu denken, wie wir etwas bewegen können."

Auch über Herzogin Meghan fand der ehemalige Geschäftsführer warme Worte. In ihr habe er eine Seelenverwandte getroffen - "jemanden, der selbst in schwierigen Momenten Freude findet und unabhängig authentisch mit Menschen in Kontakt tritt."

Der Grund für seinen Abschied ist von privater Natur: Nach fünf Jahren in Los Angeles sei für ihn und seine Familie nun der richtige Zeitpunkt gekommen, nach London zurückzukehren.

"Wenn ich den kommenden Monaten den Staffelstab an das Team von Archewell Philantrophies weitergebe, werde ich dies mit großem Stolz und Optimismus tun", so Holt weiter. Er werde seine Kollegen sehr vermissen und sei Harry und Meghan dankbar für alles, was sie gemeinsam erreicht hätten.