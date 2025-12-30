Krise bei Royals-Stiftung? Harry und Meghan verlieren wichtigen Mitarbeiter
Los Angeles (USA) - Personelle Unruhe bei Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44): Zwischen den Jahren verabschiedet sich ein wichtiger Mitarbeiter der Archewell-Stiftung. Sein Abgang wirft Fragen über die Zukunft der Stiftung auf.
Am Montag wurde bekannt, dass James Holt (42), Geschäftsführer und langjähriger Mitarbeiter der Archewell-Stiftung, das Unternehmen verlässt.
Gegenüber dem People-Magazin bestätigte Holt seinen Abschied und blickte zugleich auf die gemeinsame Zeit mit dem royalen Paar zurück: "Von meinem ersten Projekt mit Prinz Harry vor acht Jahren zur Verbesserung der psychologischen Betreuung von Soldaten der britischen Armee bis hin zu unserer jüngsten Arbeit zur Unterstützung verletzter Kinder in Gaza, hat er mich wieder dazu herausgefordert, größer zu denken, wie wir etwas bewegen können."
Auch über Herzogin Meghan fand der ehemalige Geschäftsführer warme Worte. In ihr habe er eine Seelenverwandte getroffen - "jemanden, der selbst in schwierigen Momenten Freude findet und unabhängig authentisch mit Menschen in Kontakt tritt."
Der Grund für seinen Abschied ist von privater Natur: Nach fünf Jahren in Los Angeles sei für ihn und seine Familie nun der richtige Zeitpunkt gekommen, nach London zurückzukehren.
"Wenn ich den kommenden Monaten den Staffelstab an das Team von Archewell Philantrophies weitergebe, werde ich dies mit großem Stolz und Optimismus tun", so Holt weiter. Er werde seine Kollegen sehr vermissen und sei Harry und Meghan dankbar für alles, was sie gemeinsam erreicht hätten.
Insider: "Archewell-Stiftung sei im Grunde geschlossen"
Auch Harry und Meghan äußerten sich in einer Erklärung und bedankten sich bei Holt für seine jahrelange Unterstützung. Er sei über fast zehn Jahre hinweg eine "hervorragende Stütze" gewesen. Besonders sein Enthusiasmus und sein Talent bei der Leitung der philanthropischer Bemühungen lobten die Royals ausdrücklich.
Gänzlich verabschieden wird sich Holt jedoch nicht: Wie ein Sprecher mitteilte, soll er dem Paar und der Stiftung weiterhin als leitender Berater zur Seite stehen und sie auf humanitären Auslandsreisen begleiten.
Der Abgang reiht sich in eine Serie von personellen Veränderungen ein. Bereits am 26. Dezember war bekannt geworden, dass die Kommunikationschefin Meredith Maines nach rund zehn Monaten im Amt zurückgetreten ist.
Ein Insider sei sich jedenfalls sicher, dass Harry und Meghan "Archewell im Grunde geschlossen gehaben." Gegenüber Page Six verriet dieser, dass die Stiftung personell stark ausgedünnt sei. So arbeite Vizepräsidentin Shauna Nep offenbar lediglich auf freiberuflicher Basis für die Stiftung, weitere feste Mitarbeiter gebe es nur wenige. Die Quelle rechne zudem mit weiteren Entlassungen.
