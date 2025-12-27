Kronprinzessin bricht ihr Schweigen: Mette-Marit äußert sich zu Vorwürfen um Skandal-Sohn

Oslo (Norwegen) - Zu Beginn des kommenden Jahres wird sich Marius Borg Høiby (28) unter anderem wegen Vergewaltigung und weiterer schwerer Sexualdelikte vor Gericht verantworten müssen. Nun hat sich seine Mutter, Kronprinzessin Mette-Marit (52), erstmals zu den schweren Vorwürfen geäußert.

In einer TV-Dokumentation spricht Mette-Marit (52) erstmals über die schweren Anschuldigungen gegen ihren Sohn. © Jens Kalaene/dpa

In einer Dokumentation des Norwegischen Rundfunks (NRK) über das vergangene Jahr der Königsfamilie bricht Mette-Marit ihr Schweigen zu den verheerenden Anschuldigungen gegen ihren Sohn und spricht offen über ihre Gefühle und Selbstvorwürfe.

Wenn dem eigenen Sohn solch schwere Vergehen zur Last gelegt werden, sei es für die Eltern nicht leicht, damit umzugehen, erzählt sie. Gleichzeitig würde sich die Kronprinzessin selbst viele Vorwürfe machen. Doch sie finde es schwer, für Dinge verantwortlich gemacht zu werden, die sie nicht getan habe.

Auch zur medialen Berichterstattung findet Mette-Marit deutliche Worte: "Was mich vielleicht am meisten ärgert, ist die Kritik an unserem Umgang mit der Situation als Eltern. Dass wir sie nicht ernst genommen hätten. Das finde ich schwierig." Schließlich habe sich die Familie professionelle Hilfe gesucht, um zu lernen, mit der Situation umzugehen.



Gemeinsam mit ihrem Mann Kronprinz Haakon (52) wehrt sich die 52-Jährige in der TV-Doku gegen die Vorwürfe, dass das Paar lange Zeit nicht auf die ernsthafte Lage reagiert habe.