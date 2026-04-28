Emotionale Botschaft von Prinzessin Kate: So viel Herz zeigen die Royals selten

London (England) - Sie trägt das Herz am rechten Fleck! Prinzessin Kate (44) hat bei den Gedenkfeiern zu Ehren gefallener Soldaten aus Australien und Neuseeland für Momente der Rührung gesorgt.

Prinzessin Kate (44) gedachte stellvertretend für die königliche Familie gefallenen Soldaten aus Australien und Neuseeland. © David Parry/PA Wire/dpa

Die 44-Jährige nahm im Rahmen des sogenannten "ANZAC Day" am 25. April stellvertretend für die königliche Familie an mehreren Zeremonien in London teil.

Am Kriegerdenkmal "Cenotaph" legte sie einen Kranz nieder - versehen mit einer handgeschriebenen Botschaft. Darin drückte die Prinzessin von Wales ihre Anerkennung für die gefallenen Soldaten aus und unterzeichnete schlicht mit ihrem bürgerlichen Namen "Catherine".

"Zum Gedenken an die Soldaten aus Australien und Neuseeland, die für unsere Freiheit ihr Leben gelassen haben", schrieb die 44-Jährige.

Die persönliche Note sei laut People besonders aufgefallen, da es für Mitglieder der Royal Family eher ungewöhnlich sei, handschriftliche Botschaften oder Autogramme zu hinterlassen.