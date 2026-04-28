Emotionale Botschaft von Prinzessin Kate: So viel Herz zeigen die Royals selten
London (England) - Sie trägt das Herz am rechten Fleck! Prinzessin Kate (44) hat bei den Gedenkfeiern zu Ehren gefallener Soldaten aus Australien und Neuseeland für Momente der Rührung gesorgt.
Die 44-Jährige nahm im Rahmen des sogenannten "ANZAC Day" am 25. April stellvertretend für die königliche Familie an mehreren Zeremonien in London teil.
Am Kriegerdenkmal "Cenotaph" legte sie einen Kranz nieder - versehen mit einer handgeschriebenen Botschaft. Darin drückte die Prinzessin von Wales ihre Anerkennung für die gefallenen Soldaten aus und unterzeichnete schlicht mit ihrem bürgerlichen Namen "Catherine".
"Zum Gedenken an die Soldaten aus Australien und Neuseeland, die für unsere Freiheit ihr Leben gelassen haben", schrieb die 44-Jährige.
Die persönliche Note sei laut People besonders aufgefallen, da es für Mitglieder der Royal Family eher ungewöhnlich sei, handschriftliche Botschaften oder Autogramme zu hinterlassen.
Prinzessin Kate würdigt mit ihrem Outfit den Kleidungsstil von Prinzessin Diana
Im Anschluss an ihren nahbaren Auftritt ging es für die Prinzessin weiter zu einem Gottesdienst in der Westminster Abbey, bei dem der Gefallenen gedacht wurde. Die Zeremonien standen ganz im Zeichen von Erinnerung, Dankbarkeit und Respekt.
Die 44-Jährige trug während der Gedenkfeiern ein elegantes, dunkles Outfit. Ins Auge stach die rote Mohnblume an ihrem Revers - ein traditionelles Symbol für die Gefallenen.
Laut People habe der Auftritt samt Outfit stark an Prinzessin Diana erinnert. Kate habe damit den Stil ihrer 1997 bei einem Autounfall verstorbenen Schwiegermutter gewürdigt.
Der ANZAC Day gilt als einer der wichtigsten Gedenktage für Australien und Neuseeland. Er erinnert an die Soldaten, die im Ersten Weltkrieg und in späteren Konflikten ihr Leben verloren haben. Hochrangige Royals nehmen als Zeichen der engen Verbundenheit zu beiden Ländern am jährlichen Gedenken teil.
Titelfoto: Montage: David Parry/PA Wire/dpa, JUSTIN TALLIS / AFP