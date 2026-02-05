Epstein traf vermutlich sogar ihre Kinder: Mette-Marit steckt tief in der Klemme

Oslo (Norwegen) - Während ihr ältester Sohn Marius Borg Høiby (29) vor Gericht steht, sorgt Mette-Marit von Norwegen (52) für einen neuen Skandal.

2013 schien die Welt für die Familie von Kronprinz Haakon und Mette-Marit (beide 52) noch in Ordnung. © Imago/PPE

Aus den kürzlich veröffentlichten Epstein-Akten geht hervor, dass die Kronprinzessin in engem Kontakt mit dem Sexualstraftäter stand. Die beiden waren offenbar so vertraut, dass sie ihm ihre Kinder vorstellen wollte.

In einer SMS, wie die norwegische Zeitung "Verdens Gang" berichtete, schrieb die dreifache Mutter an Jeffrey Epstein (†66) im Januar 2013: "Wenn du auf die andere Seite gehst, treffen wir uns auf dem Weg. Ich gehe mit den Kindern spazieren."

Als er einige Minuten nicht antwortete, fragte die Frau von Kronprinz Haakon (52) nach, wo er sei.

Daraufhin antwortete der damals schon verurteilte Straftäter: "Ich komme." Es folgten einige Anweisungen, wo sie sich genau treffen.