Epstein traf vermutlich sogar ihre Kinder: Mette-Marit steckt tief in der Klemme
Oslo (Norwegen) - Während ihr ältester Sohn Marius Borg Høiby (29) vor Gericht steht, sorgt Mette-Marit von Norwegen (52) für einen neuen Skandal.
Aus den kürzlich veröffentlichten Epstein-Akten geht hervor, dass die Kronprinzessin in engem Kontakt mit dem Sexualstraftäter stand. Die beiden waren offenbar so vertraut, dass sie ihm ihre Kinder vorstellen wollte.
In einer SMS, wie die norwegische Zeitung "Verdens Gang" berichtete, schrieb die dreifache Mutter an Jeffrey Epstein (†66) im Januar 2013: "Wenn du auf die andere Seite gehst, treffen wir uns auf dem Weg. Ich gehe mit den Kindern spazieren."
Als er einige Minuten nicht antwortete, fragte die Frau von Kronprinz Haakon (52) nach, wo er sei.
Daraufhin antwortete der damals schon verurteilte Straftäter: "Ich komme." Es folgten einige Anweisungen, wo sie sich genau treffen.
Treffen auf einer Straße
Gegenüber der Zeitung bestätigte eine Palastsprecherin, dass das Kronprinzenpaar Epstein angeblich einmal auf der Straße in St. Barthélemy getroffen habe. "Der Kronprinz und die Kronprinzessin können sich nicht erinnern, dass die Kinder bei ihrem Treffen anwesend waren", so die Sprecherin.
Als bekannt wurde, wie nah Mette-Marit und Epstein sich standen, erklärte sie in einer Stellungnahme: "Das bedauere ich zutiefst, und ich muss diese Verantwortung übernehmen. Ich habe ein schlechtes Urteilsvermögen bewiesen und bedauere zutiefst, jemals Kontakt zu Epstein gehabt zu haben. Es ist einfach nur peinlich."
