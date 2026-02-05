Nach Skandal um Ex-Prinzen Andrew: Camilla ignoriert Fragen zu Jeffrey Epstein
England - Die britische Königsfamilie bekommt Jeffrey Epstein (†66) nicht los: Camilla (78) ignorierte bei ihrem jüngsten Auftritt Fragen rund um den Sexualstraftäter.
Am Mittwoch besuchte die 78-Jährige eine Schule in London und wurde von einem Reporter zu dem 66-Jährigen befragt, als sie ihr Auto verließ.
"Wird die königliche Familie die Epstein-Ermittlung unterstützen? Haben Sie eine Botschaft für Epsteins Opfer, Eure Majestät?", so der Journalist.
Wie People berichtet, ging die Frau von König Charles (77) nicht darauf ein und betrat direkt das Schulgebäude.
Auch Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) wurden vor wenigen Tagen zu dem 66-Jährigen befragt und ließen dies unbeantwortet.
Grund dafür ist der ehemalige Prinz Andrew Mountbatten-Windsor (65): Der 65-Jährige wird bereits seit Längerem mit dem Sexualstraftäter in Verbindung gebracht - auch aktuell prüft die Polizei neue, mit Epstein in Zusammenhang stehende, Vorwürfe gegen Andrew.
Bereits im Herbst hatte Charles seinem Bruder den Prinzentitel entzogen. Vor wenigen Tagen musste Andrew außerdem aus seinem langjährigen Anwesen ausziehen - auf Anordnung des Monarchen.
