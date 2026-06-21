Er tritt in die Fußstapfen seines Vaters: Für Prinz George steht eine große Veränderung bevor
England - Für Prinz George (12) steht in diesem Jahr eine große Veränderung bevor: Er wechselt auf eine neue Schule und tritt damit in die Fußstapfen seines Vaters!
Denn der junge Royal wird ab September das Eton College besuchen - genau dort, wo auch Prinz William (44) seinen Abschluss machte.
Der Thronfolger selbst besuchte die renommierte Jungenschule im Süden Englands von 1995 bis 2000.
"Der Kensington Palace kann bestätigen, dass Prinz George ab diesem September das Eton College besuchen wird", erklärte ein Sprecher gegenüber Page Six.
Bisher ging der 12-Jährige gemeinsam mit seinen Geschwistern Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) auf die Lambrook School.
Die Zeit an seiner neuen Schule soll George auf seine Zukunft vorbereiten - durch eine Mischung aus königlichen Pflichten und sozialen Aktivitäten, so wie einst bei seinem Vater.
Für den 44-Jährigen war seit seiner Kindheit klar, dass er eines Tages König von England werden und große Verantwortung tragen würde. Seitdem wurde er gezielt auf diese Rolle vorbereitet.
William und seine Frau Prinzessin Kate (44) sollen ihrem ältesten Sohn jedoch bewusst lange nicht gesagt haben, dass er eines Tages König werden wird, um ihm so eine möglichst unbeschwerte Kindheit zu ermöglichen.
"William nimmt seine Rolle als Vater des zukünftigen Königs genauso ernst wie seine Rolle als zukünftiger König. Das ist entscheidend", so ein Insider.
Happy Birthday, Prinz William!
Der heutige Sonntag ist zudem ein besonderer Tag für die Familie: Prinz William feiert seinen 44. Geburtstag. Auf Instagram teilte der offizielle Account der royalen Familie ein niedliches Foto des Geburtstagskindes gemeinsam mit seiner Tochter Charlotte.
Das zuvor unveröffentlichte Bild wurde vermutlich vor oder nach der traditionellen "Trooping the Colour"-Parade vor etwa einer Woche aufgenommen.
"Alles Gute zum Geburtstag und Vatertag an den besten Papa der Welt! Wir lieben dich sehr", hieß es unter dem Beitrag, der mit den Initialen seiner Frau sowie der drei Kinder unterzeichnet wurde.
Der Vatertag fällt in Großbritannien anders als in Deutschland üblicherweise auf den dritten Sonntag im Juni - in diesem Jahr fiel er damit auf denselben Tag wie Williams Geburtstag.
Titelfoto: Montage: JUSTIN TALLIS / AFP Foto von JUSTIN TALLIS / AFP, John Stillwell/PA Wire/dpa