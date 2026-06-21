Er tritt in die Fußstapfen seines Vaters: Für Prinz George steht eine große Veränderung bevor

England - Für Prinz George (12) steht in diesem Jahr eine große Veränderung bevor: Er wechselt auf eine neue Schule und tritt damit in die Fußstapfen seines Vaters!

Prinz George (12, l.) wird ab September nicht mehr dieselbe Schule wie seine Schwester Prinzessin Charlotte (11) besuchen. © JUSTIN TALLIS / AFP Foto von JUSTIN TALLIS / AFP

Denn der junge Royal wird ab September das Eton College besuchen - genau dort, wo auch Prinz William (44) seinen Abschluss machte.

Der Thronfolger selbst besuchte die renommierte Jungenschule im Süden Englands von 1995 bis 2000.

"Der Kensington Palace kann bestätigen, dass Prinz George ab diesem September das Eton College besuchen wird", erklärte ein Sprecher gegenüber Page Six.

Bisher ging der 12-Jährige gemeinsam mit seinen Geschwistern Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) auf die Lambrook School.

Die Zeit an seiner neuen Schule soll George auf seine Zukunft vorbereiten - durch eine Mischung aus königlichen Pflichten und sozialen Aktivitäten, so wie einst bei seinem Vater.

Für den 44-Jährigen war seit seiner Kindheit klar, dass er eines Tages König von England werden und große Verantwortung tragen würde. Seitdem wurde er gezielt auf diese Rolle vorbereitet.

William und seine Frau Prinzessin Kate (44) sollen ihrem ältesten Sohn jedoch bewusst lange nicht gesagt haben, dass er eines Tages König werden wird, um ihm so eine möglichst unbeschwerte Kindheit zu ermöglichen.

"William nimmt seine Rolle als Vater des zukünftigen Königs genauso ernst wie seine Rolle als zukünftiger König. Das ist entscheidend", so ein Insider.