Während Besuchs von König Charles: Militärreiter stürzt bei Show von Pferd und stirbt

Windsor (England) - Vor den Augen von König Charles III. (77) kam es am Freitag während einer Militärvorführung in Windsor zu einem tödlichen Unfall. Ein Soldat stürzte von seinem Pferd und erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch vor Ort verstarb.

Während König Charles (77) die Royal Windsor Horse Show besuchte, kam es zu einem tödlichen Unfall. © Aaron Chown/PA Wire/dpa

Das Unglück ereignete sich am Abend während der Royal Windsor Horse Show in der Grafschaft Berkshire, bei der auch König Charles und sein Bruder Prinz Edward (62) sowie dessen Frau anwesend waren.

Wie BBC unter Berufung auf Informationen der Thames Valley Polizei berichtet, sei der Soldat der King's Troop, Royal Horse Artillery, dabei gewesen, nach einem Auftritt die Arena auf seinem Pferd zu verlassen.

Dabei sei der Militärreiter aus bislang unbekannten Gründen von dem Tier gestürzt. Er soll sofort medizinisch versorgt worden sein. Seine Verletzungen seien allerdings so stark gewesen, dass er noch vor Ort verstarb.

"Mit tiefstem Bedauern geben wir bekannt, dass am Freitag, dem 15. Mai, ein Mitglied der King's Troop Royal Horse Artillery infolge eines tragischen Vorfalls bei der Royal Windsor Horse Show verstorben ist", bestätigte das Militär den Vorfall. Die Familie des Verunglückten sei benachrichtigt worden.