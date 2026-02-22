"Ich bin der Sohn der Queen!": Ex-Royal Andrew machte bei Rauswurf aus Anwesen heftigen Aufstand

England- Vor wenigen Tagen wurde Andrew Mountbatten-Windsor (66) an seinem Geburtstag aufgrund seiner Verbindungen zu Jeffrey Epstein (†66) festgenommen. Zuvor sind ihm bereits alle seine royalen Titel und Ehrungen entzogen worden und er hatte Anfang des Monats sein langjähriges Anwesen verlassen müssen - dabei soll er einen riesigen Aufstand gemacht haben.

Andrew Mountbatten-Windsor (66) wollte laut Berichten sein langjähriges Anwesen nicht verlassen. © Jordan Pettitt/Pool PA/dpa

Das berichtete ein königlicher Insider gegenüber der Sun on Sunday. Demnach habe sich der 66-Jährige geweigert, das Anwesen zu verlassen oder Verantwortung für seine Situation zu übernehmen.

"Als man ihm sagte, er solle gehen, war er so arrogant und realitätsfern, dass er immer wieder schrie: 'Aber ich bin der zweite Sohn der Königin, ihr könnt mir das nicht antun'", so die Quelle.

Weiter hieß es, dass es außergewöhnlich sei, dass der 66-Jährige sich in seiner Verteidigung auf den Namen der verstorbenen Queen Elizabeth berufen habe. Der Insider fügte hinzu: "Niemand ist sich wirklich sicher, ob ihm die Realität seiner schlimmen Situation inzwischen überhaupt bewusst ist."

Doch mit seinen Rufen und seiner arroganten Art sei die Situation noch nicht beendet gewesen, denn er habe immer wieder gesagt, dass er das Anwesen nicht verlassen werde und nicht gehen wolle.