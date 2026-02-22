Brisante E-Mail enthüllt! Wusste König Charles von Andrews Machenschaften?
London (Vereinigtes Königreich) - Das britische Königshaus kommt nicht zur Ruhe. Eine neu aufgetauchte E-Mail sorgt nun für Aufregung und wirft die Frage auf: Wusste König Charles III. (77) längst über das dubiose Treiben seines Bruders Andrew Mountbatten-Windsor (66) Bescheid - und falls ja, wieso hat er nichts unternommen?
Konkret geht es um die Nachricht eines Whistleblowers aus dem Jahr 2019: Nach einem Bericht der britischen Daily Mail soll der heutige König von England bereits damals in einer E-Mail vor seinem Bruder gewarnt worden sein.
Demnach habe ein Informant den damaligen Thronfolger über Andrews geheime finanzielle Verbindung zu dem umstrittenen Multimillionär David Rowland (80) unterrichtet. Der Bankier soll seine königlichen Kontakte schamlos ausgenutzt und den Namen der royalen Familie für lukrative Geschäftsbeziehungen "missbraucht" haben, heißt es.
Charles' jüngerer Bruder, der vergangenen Donnerstag wegen Amtsmissbrauchs festgenommen worden war, habe Rowland sogar an offiziellen Terminen und Aufgaben teilhaben lassen.
Dieses Verhalten deute darauf hin, dass Andrew "seine Beziehung zu David Rowland für wichtiger als die zu seiner Familie" halte, wird aus der E-Mail an den britischen Monarchen zitiert.
Heftige Vorwürfe: Hat Andrew eine Banklizenz beschafft?
In einer zweiten E-Mail, die an Rowland selbst sowie an Charles' Privatsekretär und den Anwalt von Queen Elizabeth II. (†96) gesandt worden war, erhob der Informant weitere schwere Anschuldigungen gegen Andrew: Demnach soll Rowland den damaligen Herzog von York dafür bezahlt haben, ihm "eine luxemburgische Banklizenz" für seine Privatbank zu beschaffen.
Andrew, der zwischen 2001 und 2011 als britischer Handelsgesandter im Ausland tätig war, steht aktuell wegen mutmaßlichen Amtsmissbrauchs unter Beschuss. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, geheime Informationen und Handelsdokumente an den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) weitergeleitet zu haben.
Vor wenigen Tagen - ausgerechnet an seinem 66. Geburtstag - war der gefallene Ex-Prinz auf Sandringham festgenommen worden, nur kurze Zeit später aber wieder auf freien Fuß gekommen.
Im Falle einer Verurteilung könnte Andrew eine lebenslange Haftstrafe drohen.
