Fan bittet um Autogramm, doch Prinzessin Kate darf nicht - So charmant reagiert sie

England - Die britischen Royals haben ein strenges Protokoll zu befolgen – dazu gehört auch, dass sie keine Autogramme an Fans vergeben dürfen. Als Prinzessin Kate (44) bei einem Termin jedoch nach einer Unterschrift gefragt wurde, fand sie eine charmante Lösung.

Laut dem royalen Protokoll darf Prinzessin Kate (44) keine Autogramme vergeben. © Chris Jackson/PA Wire/dpa

Die 44-Jährige war vor wenigen Tagen in Wales zu Besuch. Wie People berichtete, begrüßte sie bei einem sogenannten "Walkabout" mehrere Anhänger, als ein Mann mit Stift und Zettel auf die Prinzessin zukam. Die Bitte um ein Autogramm lehnte Kate sofort ab.

"Ich kann leider nichts unterschreiben, es tut mir sehr leid", erklärte sie höflich und fügte hinzu: "Aber ich kann Ihnen die Hand schütteln."

Aus dem Handschlag wurde schließlich sogar eine herzliche Umarmung. Zum Abschluss winkte sie dem Mann noch zu, bevor sie weiterging, um anderen Menschen die Hand zu schütteln.

Hinter der Regel steckt ein einfacher Grund: Dabei geht es rein um den Schutz vor Fälschungen.