Frust in königlicher Kutsche? Lippenleser enthüllen genervte Bemerkung von König Charles

Professionelle Lippenleser haben analysiert, was König Charles während der Kutschfahrt zur Westminster Abbey gesagt haben könnte. Er hatte wohl schlechte Laune.

Von Dana-Jane Kruse

London (Großbritannien) - Professionelle Lippenleser haben analysiert, was König Charles III. (74) während der Kutschfahrt zur Westminster Abbey zu seiner Camilla (75) gesagt haben könnte - offenbar hatte er an seinem Ehrentag schlechte Laune. Ließ er sie an seiner Frau aus?

König Charles III. (74, l.) und seine Frau Camilla (75, r.) auf dem Weg zur Westminster Abbey. Offenbar verursachte eine Verzögerung schlechte Laune... © Sina Schuldt/dpa Seit es Kameras gibt, wird bei großen Events gefilmt - so auch bei der Krönungszeremonie von König Charles III. am vergangenen Samstag. Und dort, wo der Ton nicht mit aufgenommen werden kann, muss eben ein Lippenleser her. Wie die Zeitung "New York Post" berichtete, sind sich wohl mehrere professionelle Lippenleser einig, dass Charles in der goldenen Kutsche frustriert das Wort an seine Frau Camilla richtete. Offenbar wegen einiger Minuten Verzugs im Zeitplan. Prinz William (40), seine Frau Kate (41) mitsamt den Kindern Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) kamen zu spät und fuhren in einer zweiten Kutsche nach dem Königspaar ein. Royals Krönung von König Charles: Mit diesem abgeschlagenen Sitzplatz muss sich Prinz Harry begnügen Deshalb mussten Charles und Camilla etwas unbeholfen vor der Westminster Abbey auf das Herzogspaar von Wales warten. Grund genug, um einen König an seinem Krönungstag zu verstimmen. Zwei Lippenleser sahen sich das Filmmaterial von der unerwünschten Pause vor der Abtei an und kamen unabhängig voneinander zu dem Schluss, dass die Wartezeit König Charles verstimmte.

Schlecht gelaunter Charles: kein seltener Anblick