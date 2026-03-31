Fünf Jahre nach seinem Ableben: Prinz Philips Todesursache enthüllt - er soll jahrelang gelitten haben

England - Vor fünf Jahren verstarb Prinz Philip im Alter von 99 Jahren , nun soll ein neues Buch die Todesursache enthüllt haben.

Prinz Philip (†99) soll jahrelang an Bauchspeicheldrüsenkrebs gelitten haben. © Adrian Dennis/PA Wire/dpa

Denn der royale Historiker Hugo Vickers gewährte in der Biografie "Queen Elizabeth II: A Personal History" Einblicke in die letzten Jahre von Queen Elizabeths (†96) Ehemann.

Darin schilderte er laut People, dass der Prinz acht Jahre lang an Bauchspeicheldrüsenkrebs gelitten habe. Die Diagnose habe er bereits 2013 erhalten.

Demnach sei er im selben Jahr ins Krankenhaus eingeliefert worden, doch der Krebs sei inoperabel gewesen. Dennoch hätten die Ärzte umfangreiche Untersuchungen durchgeführt und sogar Eingriffe an seinem Bauch vorgenommen. Nach dem Klinikaufenthalt sei er nach Hause zurückgekehrt und habe sich dort erholt.

Zum Zeitpunkt der Diagnose war Philip 91 Jahre alt. In seiner Genesungsphase habe es zunächst geheißen, er könnte nie wieder in der Öffentlichkeit auftreten. Doch nur wenige Monate später widerlegte er die Zweifel und nahm wieder an öffentlichen Terminen teil.

Erst vier Jahre später legte er seine royalen Pflichten nieder und verbrachte seinen Lebensabend auf der "Wood Farm". Dort hatte sich zuletzt auch sein in Ungnade gefallener Sohn, der ehemalige Prinz Andrew Mountbatten-Windsor (66), übergangsweise aufgehalten.