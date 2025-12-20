Harry und Meghan wagen Netflix-Neustart - werden die neuen Produktionen besser als ihre bisherigen Flops?
USA - Meghan Markle (44) und Prinz Harry (41) setzen ihre Zusammenarbeit mit Netflix auch im kommenden Jahr fort - auch wenn sie zuvor eher für Flops mit dem Streamingdienst gesorgt haben.
Das Herzogspaar von Sussex wird eine Verfilmung des 2018 erschienenen Buches "The Wedding Date" produzieren, geschrieben von der New-York-Times-Bestsellerautorin Jasmine Guillory.
Doch damit nicht genug: Ihre Produktionsfirma "Archewell Productions" plant außerdem die Umsetzung des Romans "Meet Me at the Lake" von Carley Fortune.
Wie Page Six berichtete, hatte das Paar bereits 2020 einen 100-Millionen-Dollar-Deal (umgerechnet rund 85,3 Millionen Euro) mit dem Streaminggiganten abgeschlossen.
In diesem Jahr wäre der Deal eigentlich ausgelaufen, doch beide Parteien setzten einen neuen First-Look-Vertrag - jedoch zu deutlich veränderten Konditionen.
Das heißt, Netflix darf die Produktionen von Meghan und Harry als Erstes prüfen und sichern, zudem zahlt der Streamingdienst nur für ausgewählte Projekte.
Zuvor produzierten sie für den Film- und Serienanbieter unter anderem Meghans Lifestyle- und Kochshow "With Love, Meghan", die mit gerade einmal 5,3 Millionen Zuschauern nur mäßig erfolgreich war. Noch schlechter lief es für Harrys Polodoku – gerade einmal 500.000 Zuschauer hatte diese angesehen.
Wie erfolgreich die neuen Projekte beim Publikum sein werden, bleibt abzuwarten.
