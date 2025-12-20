Harry und Meghan wagen Netflix-Neustart - werden die neuen Produktionen besser als ihre bisherigen Flops?

USA - Meghan Markle (44) und Prinz Harry (41) setzen ihre Zusammenarbeit mit Netflix auch im kommenden Jahr fort - auch wenn sie zuvor eher für Flops mit dem Streamingdienst gesorgt haben.

Meghan Markle (44) und Prinz Harry (41) planen mit ihrer Produktionsfirma "Archewell Productions" gleich mehrere Buchverfilmungen. © Amy Katz/ZUMA Press Wire/dpa

Das Herzogspaar von Sussex wird eine Verfilmung des 2018 erschienenen Buches "The Wedding Date" produzieren, geschrieben von der New-York-Times-Bestsellerautorin Jasmine Guillory.

Doch damit nicht genug: Ihre Produktionsfirma "Archewell Productions" plant außerdem die Umsetzung des Romans "Meet Me at the Lake" von Carley Fortune.

Wie Page Six berichtete, hatte das Paar bereits 2020 einen 100-Millionen-Dollar-Deal (umgerechnet rund 85,3 Millionen Euro) mit dem Streaminggiganten abgeschlossen.

In diesem Jahr wäre der Deal eigentlich ausgelaufen, doch beide Parteien setzten einen neuen First-Look-Vertrag - jedoch zu deutlich veränderten Konditionen.

Das heißt, Netflix darf die Produktionen von Meghan und Harry als Erstes prüfen und sichern, zudem zahlt der Streamingdienst nur für ausgewählte Projekte.