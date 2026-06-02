Hat der Palast Ex-Prinz Andrew jahrelang geschützt? Epstein-Opfer packt aus
England - Wusste der Palast über Andrew Mountbatten-Windsors (66) Machenschaften rund um Jeffrey Epstein (†66) Bescheid? Das behauptet nun zumindest eines der Opfer.
Demnach habe der Buckingham-Palast bereits 2020 erste Beweise erhalten, dass der Ex-Prinz während seiner Zeit als Handelsbeauftragter der britischen Regierung vertrauliche Informationen weitergegeben haben soll.
"Vor sechs Jahren wusste der Palast, dass Andrew nicht nur ein Problem war: Er hätte strafrechtlich untersucht werden können. Und sie haben nichts unternommen", so Jess Michaels gegenüber dem Telegraph.
Die ehemalige Tänzerin gab an, 1991 im Alter von 22 Jahren von Jeffrey Epstein sexuell missbraucht worden zu sein.
So soll der ranghöchste Beamte des königlichen Haushalts bereits damals rund 30.000 E-Mails erhalten haben, die Informationen über Andrews Weitergabe geschützter Daten enthalten haben sollen.
Der Palast teilte auf Anfrage mit: "Da derzeit polizeiliche Ermittlungen gegen Herrn Mountbatten-Windsor laufen, können wir uns zu diesen Angelegenheiten nicht äußern."
Ermittlungen gegen Andrew Mountbatten-Windsor dauern an
Jess fügte hinzu: "Genau so handeln Institutionen. Sie schützen mächtige Männer und lassen die Menschen, denen Schaden zugefügt wurde, mit den Folgen allein."
Andrew Mountbatten-Windsor wurde im Februar dieses Jahres wegen des Verdachts auf Fehlverhalten im öffentlichen Amt festgenommen.
Demnach soll der 66-Jährige vertrauliche Handelsdokumente an den verstorbenen Sexualstraftäter Epstein weitergegeben haben. Die beiden Männer soll über Jahre hinweg eine enge Freundschaft verbunden haben.
Im Mai erklärte die britische Polizei, dass zusätzliche Ermittlungen laufen. Dabei wird unter anderem geprüft, ob im Jahr 2010 eine Frau zu sexuellen Zwecken zu einer Adresse in Windsor gebracht worden sei.
Bereits zuvor, im Oktober des vergangenen Jahres, sind ihm sämtliche royalen Titel, darunter auch der Prinzentitel, entzogen worden.
Titelfoto: Olivier Matthys/AP/dpa