Hat der Palast Ex-Prinz Andrew jahrelang geschützt? Epstein-Opfer packt aus

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Wusste der Palast über Ex-Prinz Andrew Mountbatten-Windsors Machenschaften rund um Jeffrey Epstein Bescheid? Das behauptet nun zumindest eines der Opfer.

Von Mia Berger

England - Wusste der Palast über Andrew Mountbatten-Windsors (66) Machenschaften rund um Jeffrey Epstein (†66) Bescheid? Das behauptet nun zumindest eines der Opfer.

Andrew Mountbatten-Windsor (66) wurde im Februar an seinem Geburtstag festgenommen.
Andrew Mountbatten-Windsor (66) wurde im Februar an seinem Geburtstag festgenommen.  © Olivier Matthys/AP/dpa

Demnach habe der Buckingham-Palast bereits 2020 erste Beweise erhalten, dass der Ex-Prinz während seiner Zeit als Handelsbeauftragter der britischen Regierung vertrauliche Informationen weitergegeben haben soll.

"Vor sechs Jahren wusste der Palast, dass Andrew nicht nur ein Problem war: Er hätte strafrechtlich untersucht werden können. Und sie haben nichts unternommen", so Jess Michaels gegenüber dem Telegraph.

Die ehemalige Tänzerin gab an, 1991 im Alter von 22 Jahren von Jeffrey Epstein sexuell missbraucht worden zu sein.

Neue Enthüllungen: Insider packt vulgären Anmachspruch von Ex-Prinz Andrew aus
Royals Neue Enthüllungen: Insider packt vulgären Anmachspruch von Ex-Prinz Andrew aus

So soll der ranghöchste Beamte des königlichen Haushalts bereits damals rund 30.000 E-Mails erhalten haben, die Informationen über Andrews Weitergabe geschützter Daten enthalten haben sollen.

Der Palast teilte auf Anfrage mit: "Da derzeit polizeiliche Ermittlungen gegen Herrn Mountbatten-Windsor laufen, können wir uns zu diesen Angelegenheiten nicht äußern."

Jeffrey Epstein (†66) und Andrew Mountbatten-Windsor sollen über Jahre hinweg eine enge Freundschaft gepflegt haben.
Jeffrey Epstein (†66) und Andrew Mountbatten-Windsor sollen über Jahre hinweg eine enge Freundschaft gepflegt haben.  © ---/AP/dpa

Ermittlungen gegen Andrew Mountbatten-Windsor dauern an

Die Polizei untersuchte nach der Festnahme von Andrew Mountbatten-Windsor die Royal Lodge, seinen ehemaligen Wohnsitz.
Die Polizei untersuchte nach der Festnahme von Andrew Mountbatten-Windsor die Royal Lodge, seinen ehemaligen Wohnsitz.  © Jonathan Brady/PA Wire/dpa

Jess fügte hinzu: "Genau so handeln Institutionen. Sie schützen mächtige Männer und lassen die Menschen, denen Schaden zugefügt wurde, mit den Folgen allein."

Andrew Mountbatten-Windsor wurde im Februar dieses Jahres wegen des Verdachts auf Fehlverhalten im öffentlichen Amt festgenommen.

Demnach soll der 66-Jährige vertrauliche Handelsdokumente an den verstorbenen Sexualstraftäter Epstein weitergegeben haben. Die beiden Männer soll über Jahre hinweg eine enge Freundschaft verbunden haben.

Mette-Marits Zustand "deutlich verschlechtert": Tochter eilt nach Hause
Royals Mette-Marits Zustand "deutlich verschlechtert": Tochter eilt nach Hause

Im Mai erklärte die britische Polizei, dass zusätzliche Ermittlungen laufen. Dabei wird unter anderem geprüft, ob im Jahr 2010 eine Frau zu sexuellen Zwecken zu einer Adresse in Windsor gebracht worden sei.

Bereits zuvor, im Oktober des vergangenen Jahres, sind ihm sämtliche royalen Titel, darunter auch der Prinzentitel, entzogen worden.

Titelfoto: Olivier Matthys/AP/dpa

Mehr zum Thema Royals: