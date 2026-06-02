Hat der Palast Ex-Prinz Andrew jahrelang geschützt? Epstein-Opfer packt aus

England - Wusste der Palast über Andrew Mountbatten-Windsors (66) Machenschaften rund um Jeffrey Epstein (†66) Bescheid? Das behauptet nun zumindest eines der Opfer.

Andrew Mountbatten-Windsor (66) wurde im Februar an seinem Geburtstag festgenommen. © Olivier Matthys/AP/dpa

Demnach habe der Buckingham-Palast bereits 2020 erste Beweise erhalten, dass der Ex-Prinz während seiner Zeit als Handelsbeauftragter der britischen Regierung vertrauliche Informationen weitergegeben haben soll.

"Vor sechs Jahren wusste der Palast, dass Andrew nicht nur ein Problem war: Er hätte strafrechtlich untersucht werden können. Und sie haben nichts unternommen", so Jess Michaels gegenüber dem Telegraph.

Die ehemalige Tänzerin gab an, 1991 im Alter von 22 Jahren von Jeffrey Epstein sexuell missbraucht worden zu sein.

So soll der ranghöchste Beamte des königlichen Haushalts bereits damals rund 30.000 E-Mails erhalten haben, die Informationen über Andrews Weitergabe geschützter Daten enthalten haben sollen.

Der Palast teilte auf Anfrage mit: "Da derzeit polizeiliche Ermittlungen gegen Herrn Mountbatten-Windsor laufen, können wir uns zu diesen Angelegenheiten nicht äußern."