Krankenhaus-Skandal: Mitarbeiter versuchen, Prinzessin Kate auszuspionieren

London (Großbritannien) - Mindestens ein Belegschaftsmitglied der Londoner Privatklinik, in der Prinzessin Kate (42) behandelt wurde, soll einem Bericht der Zeitung Mirror zufolge versucht haben, an die Krankenakte der künftigen Königin zu kommen.

Offenbar wollten Krankenhaus-Mitarbeiter an die Patientendaten von Prinzessin Kate (42) gelangen. © Paul Grover/Press Association/dpa

Der Chef der London Clinic, Al Russell, kündigte eine Untersuchung sowie disziplinarische Konsequenzen an. "In unserem Krankenhaus ist kein Platz für diejenigen, die vorsätzlich das Vertrauen unserer Patienten oder Kollegen missbrauchen", sagte Russell am Mittwoch.



Die britische Gesundheits-Staatsministerin, Maria Caulfield (50), sagte dem Sender Sky News, es handele sich um schwere Vorwürfe. Es gebe strikte Vorschriften, welcher Mitarbeiter welche Daten einsehen dürfe. Dies gelte für die Daten aller Patientinnen und Patienten, betonte Caulfield.

Der Sprecher von Premierminister Rishi Sunak (43) forderte die Bevölkerung auf, Kate sowie Ehemann Prinz William (41) zu unterstützen. Man wünsche rasche Genesung.

Wie der Mirror am Mittwochabend berichtete, sollen bis zu drei Beschäftigte versucht haben, Zugang zur Krankenakte zu erlangen. Der mutmaßliche Bruch der Sicherheitsregeln - ein möglicher Straftatbestand - erfolgte demnach, nachdem Kate am 29. Januar entlassen worden war.

Eine Polizeiermittlung werde nicht ausgeschlossen.